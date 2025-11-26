Cães das raças PitMonster e American Bully - Reprodução

Cães das raças PitMonster e American BullyReprodução

Publicado 26/11/2025 14:57

Cabo Frio - Oito cães das raças PitMonster e American Bully, entre eles uma fêmea com filhote, foram deixados para trás, numa casa do bairro Peró, em Cabo Frio, segundo denúncia recebida pelo Jornal.



Um vídeo enviado à redação mostra os animais inquietos, latindo constantemente e demonstrando sinais de desespero.



Conforme a denúncia, os animais estariam há vários dias sozinhos dentro do imóvel. A pessoa que registrou o caso afirma já ter acionado diversos órgãos públicos, mas, até o momento, nenhuma medida foi tomada.



Segundo a amiga do proprietário dos animais, ele teria sofrido um acidente, mas a situação está sendo resolvida: “Os cachorros não foram abandonados, estão com pessoas responsáveis e vamos fazer uma campanha de adoção responsável, o tutor se acidentou e teve que ficar ausente, mas deixou pessoas responsáveis para cuidar”, disse ela.



O Jornal entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio para saber quais providências poderão ser adotadas em relação ao caso.



Em nota, a Prefeitura, por meio da Superintendência de Proteção Animal, informou que está acompanhando o caso envolvendo os cães encontrados em uma residência na Rua Sítio Guriri, no Peró.



Assim que a denúncia chegou aos órgãos de segurança, a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar estiveram no local, registraram ocorrência e iniciaram os procedimentos legais cabíveis.



A Superintendência permanece à disposição das autoridades e continuará colaborando para que o caso seja resolvido.