Simulacro e dinheiro - Divulgação/PM

Publicado 25/11/2025 18:05

Cabo Frio - Uma menina de oito anos conseguiu escapar e pedir ajuda após a mãe ser rendida dentro de casa por um funcionário da empresa onde o pai trabalha como empresário. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (25), em Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio.

Segundo o empresário, o funcionário estava em período de experiência há cerca de um mês e havia ficado sozinho no depósito da loja antes de seguir até a residência da família, que fica próxima ao local de trabalho. Ao entrar na casa, ele teria rendido a esposa do empresário e a colocado na mala do carro.

A criança conseguiu fugir e correu até a loja para avisar o pai. O empresário relatou que, ao retornar à residência, encontrou o funcionário armado com um simulacro e exigindo dinheiro para sair da região. Como não havia valores disponíveis na casa, ele levou o suspeito até o estabelecimento comercial.

No local, um cliente percebeu a movimentação, permaneceu com a criança e acionou a Polícia Militar. Os agentes chegaram rapidamente e detiveram o funcionário. Após o atendimento, a família foi encaminhada para a casa de parentes.

À PM, o suspeito afirmou que havia fugido de Campos após se envolver com uma mulher ligada ao tráfico e temia ser localizado. Ele disse ainda que buscava dinheiro e um carro para deixar Tamoios.

O homem foi levado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e, posteriormente, para a de Búzios, central de flagrantes.

*Com informações de Ludmila Lopes/G1.