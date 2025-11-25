Simulacro e dinheiro Divulgação/PM
Funcionário rende mulher dentro de casa e é preso após criança pedir ajuda em Cabo Frio
Menina de oito anos conseguiu fugir e alertar o pai; suspeito usava simulacro e exigia dinheiro para deixar a região
Espetáculo "DANÇA" realiza apresentação gratuita em Cabo Frio
Evento acontece no dia 6 de dezembro, a partir das 17h, na Associação dos Aposentados e Pensionistas
Acusado de assalto no Peró, em Cabo Frio, é preso com simulacro e objetos roubados
Ação do GAT ocorreu horas após crime registrado na Rua Vitória; homem é apontado por série de roubos na região
Sagui-de-tufo-preto é encontrado em cativeiro em Unamar, Cabo Frio
Animal foi resgatado pela Guarda Marítima e Ambiental e encaminhado ao Inea para avaliação
Centro de Cabo Frio enfrenta quedas de energia; Comerciantes relatam prejuízos
Instabilidade no fornecimento atinge serviços, interrompe atendimentos e preocupa setores essenciais no município
IFF Cabo Frio registra recorde de inscritos no Processo Seletivo 2026; provas são neste domingo (30)
Campus recebe mais de 1.400 candidatos e amplia oferta de cursos técnicos gratuitos
