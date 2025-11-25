Espetáculo "DANÇA"Reprodução
Criado a partir das experiências compartilhadas dos cinco artistas, “DANÇA” articula memórias gestuais coletivas, em uma composição construída na interação de diferentes proposições cênicas. A obra se apresenta como uma cena-festa que reúne danças, arranjos coreográficos, cantorias, contações de histórias, declamações poéticas e reencenações de emblemas culturais.
“O que chamamos de cena-festa nasce dos nossos próprios históricos, mais próximos dos bailes, das ruas e dos encontros do que da sala de aula. Para nós, festa é esse campo aberto onde as hierarquias se afrouxam e a criação acontece na presença, na escuta e no convite ao outro.Quando apresentamos ‘DANÇA’ pela primeira vez, entendemos que a festa não estava só na possibilidade de realizar um evento de festa, mas na própria forma como organizamos a cena”, explicam.
A circulação inclui quatro apresentações com entrada gratuita e classificação livre. Todas contam com recursos de acessibilidade, como interpretação em LIBRAS e espaços com banheiro adaptado. O espetáculo tem cerca de 40 minutos de duração.
Sobre o elenco
Bernardo Stumpf é artista multilinguagem, com realizações em 24 estados brasileiros e 17 países. Coordenador da iniciativa redesencontros [rdct], que promove experiências criativas em interação com diferentes formas de comunidade.
Hugo Oliveira é doutor em Comunicação Social, há 20 anos envolvido na cena de danças urbanas e intervenções artísticas. Integrou o Grupo de Rua de Niterói, atuou no Conselho Nacional de Políticas Culturais e coordenou o curso de capacitação em danças urbanas Idebra.
Luana Bezerra é licenciada em dança e pesquisadora do corpo e do movimento. Suas práticas estão ligadas às questões de raça, gênero, classe, território, decolonialidade e coletividade. Atuou na Lia Rodrigues Cia. de Danças.
Luciana Monnerat é bailarina e professora de danças urbanas desde 2007, graduada em fisioterapia e mestre em dança. Fundadora da Groove Party, principal festa dedicada aos dançarinos de danças urbanas do RJ, reconhecida pela Universal Zulu Nation.
Thiago de Souza é graduado em Teoria da Dança e mestre em dança, com formação em bailes funk cariocas, dança de rua e balé clássico. Integrou grupos como Cisne Negro Cia. de Dança, Cia. Dani Lima e Lia Rodrigues Cia. de Danças.
Serviço – Espetáculo “DANÇA”
NITERÓI: 27/11 (quinta-feira) – 19h
Local: Praça Zumbi dos Palmares – São Domingos (ao lado da Cantareira)
Ação conjunta: Groove Party (Festa Hip Hop)
Programação:
19h – Espetáculo “DANÇA”
Em seguida (até meia-noite) – Groove Party (HEYJIMMYJAY, DJ Wil Ow e MC JP Black)
Em caso de chuva: apresentação no espaço “São Dom Dom” (Rua General Osório, 5). Ingressos limitados, retirados na porta
PETRÓPOLIS: 29/11 (sábado) – 18h30
Local: Bairro Vila Rica – Rua D (quadra de futebol)
Ação conjunta: E.C.C. Deoclécio Damasceno de Freitas (Festa comunitária + Baile Charme)
Programação:
15h – “Chegança” com música
16h – Falas compartilhadas
17h – Aulão de passinho (com Marcelo Cruz)
18h30 – Espetáculo “DANÇA”
Em seguida (até 21h) – Baile Charme (DJ Majestade)
DUQUE DE CAXIAS: 30/11 (domingo) – 18h30
Local: Praça do Pacificador (embaixo da Biblioteca Leonel Brizola)
Ação conjunta: Jamaicaxias (Festa Dancehall)
Programação:
17h – Discotecagem JMCXS;
18h30 – Espetáculo “DANÇA”;
Em seguida (até 21h30) – JMCXS + Reggae do KBRUM
CABO FRIO: 06/12 (sábado)
Local: Associação dos Aposentados e Pensionistas de Cabo Frio (Rua Teixeira e Souza, 2726)
Ação conjunta: Gabriel Gomes + Fresh Baile Charme (Aulão de dança e Baile Charme)
Programação:
17h – Aulão de Dança com Gabriel Gomes
21h – Aquecimento Fresh
22h – Apresentação “DANÇA”
Em seguida – Fresh Baile Charme
Mais informações: @cena.danca
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.