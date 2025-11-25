Espetáculo "DANÇA" - Reprodução

Publicado 25/11/2025 17:57

Cabo Frio - O espetáculo “DANÇA”, criado por cinco artistas fluminenses e marcado pela fusão entre festa, memória e cultura urbana, retorna ao Brasil após turnê europeia e inicia, nesta quinta (27), uma circulação gratuita por Niterói, Petrópolis, Duque de Caxias e Cabo Frio, onde será apresentado no dia 6 de dezembro, a partir das 17h, na Associação dos Aposentados e Pensionistas. A ação integra o Programa Fluxos Fluminenses (SECEC-RJ) e conta com a parceria de coletivos culturais locais, fortalecendo o diálogo do projeto com diferentes comunidades.



Criado a partir das experiências compartilhadas dos cinco artistas, “DANÇA” articula memórias gestuais coletivas, em uma composição construída na interação de diferentes proposições cênicas. A obra se apresenta como uma cena-festa que reúne danças, arranjos coreográficos, cantorias, contações de histórias, declamações poéticas e reencenações de emblemas culturais.



“O que chamamos de cena-festa nasce dos nossos próprios históricos, mais próximos dos bailes, das ruas e dos encontros do que da sala de aula. Para nós, festa é esse campo aberto onde as hierarquias se afrouxam e a criação acontece na presença, na escuta e no convite ao outro.Quando apresentamos ‘DANÇA’ pela primeira vez, entendemos que a festa não estava só na possibilidade de realizar um evento de festa, mas na própria forma como organizamos a cena”, explicam.



A circulação inclui quatro apresentações com entrada gratuita e classificação livre. Todas contam com recursos de acessibilidade, como interpretação em LIBRAS e espaços com banheiro adaptado. O espetáculo tem cerca de 40 minutos de duração.



Sobre o elenco



Bernardo Stumpf é artista multilinguagem, com realizações em 24 estados brasileiros e 17 países. Coordenador da iniciativa redesencontros [rdct], que promove experiências criativas em interação com diferentes formas de comunidade.



Hugo Oliveira é doutor em Comunicação Social, há 20 anos envolvido na cena de danças urbanas e intervenções artísticas. Integrou o Grupo de Rua de Niterói, atuou no Conselho Nacional de Políticas Culturais e coordenou o curso de capacitação em danças urbanas Idebra.



Luana Bezerra é licenciada em dança e pesquisadora do corpo e do movimento. Suas práticas estão ligadas às questões de raça, gênero, classe, território, decolonialidade e coletividade. Atuou na Lia Rodrigues Cia. de Danças.



Luciana Monnerat é bailarina e professora de danças urbanas desde 2007, graduada em fisioterapia e mestre em dança. Fundadora da Groove Party, principal festa dedicada aos dançarinos de danças urbanas do RJ, reconhecida pela Universal Zulu Nation.



Thiago de Souza é graduado em Teoria da Dança e mestre em dança, com formação em bailes funk cariocas, dança de rua e balé clássico. Integrou grupos como Cisne Negro Cia. de Dança, Cia. Dani Lima e Lia Rodrigues Cia. de Danças.



Serviço – Espetáculo “DANÇA”



NITERÓI: 27/11 (quinta-feira) – 19h



Local: Praça Zumbi dos Palmares – São Domingos (ao lado da Cantareira)



Ação conjunta: Groove Party (Festa Hip Hop)



Programação:



19h – Espetáculo “DANÇA”



Em seguida (até meia-noite) – Groove Party (HEYJIMMYJAY, DJ Wil Ow e MC JP Black)



Em caso de chuva: apresentação no espaço “São Dom Dom” (Rua General Osório, 5). Ingressos limitados, retirados na porta



PETRÓPOLIS: 29/11 (sábado) – 18h30



Local: Bairro Vila Rica – Rua D (quadra de futebol)



Ação conjunta: E.C.C. Deoclécio Damasceno de Freitas (Festa comunitária + Baile Charme)



Programação:



15h – “Chegança” com música



16h – Falas compartilhadas



17h – Aulão de passinho (com Marcelo Cruz)



18h30 – Espetáculo “DANÇA”



Em seguida (até 21h) – Baile Charme (DJ Majestade)



DUQUE DE CAXIAS: 30/11 (domingo) – 18h30



Local: Praça do Pacificador (embaixo da Biblioteca Leonel Brizola)



Ação conjunta: Jamaicaxias (Festa Dancehall)



Programação:



17h – Discotecagem JMCXS;



18h30 – Espetáculo “DANÇA”;



Em seguida (até 21h30) – JMCXS + Reggae do KBRUM



CABO FRIO: 06/12 (sábado)



Local: Associação dos Aposentados e Pensionistas de Cabo Frio (Rua Teixeira e Souza, 2726)



Ação conjunta: Gabriel Gomes + Fresh Baile Charme (Aulão de dança e Baile Charme)



Programação:



17h – Aulão de Dança com Gabriel Gomes



21h – Aquecimento Fresh



22h – Apresentação “DANÇA”



Em seguida – Fresh Baile Charme



Mais informações: @cena.danca