Anderson Amorim da Silva, de 28 anos - Divulgação/PM

Anderson Amorim da Silva, de 28 anosDivulgação/PM

Publicado 25/11/2025 17:50

Cabo Frio - O homem suspeito de cometer o assalto registrado em plena luz do dia na Rua Vitória, no bairro Peró, em Cabo Frio, foi preso nesta terça-feira (25). A ocorrência foi registrada pelo 25º BPM.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe do GAT I Ala D recebeu informações sobre um indivíduo em uma motocicleta escura, vestindo calça camuflada e casaco preto, que havia acabado de roubar uma outra mulher no bairro Caminho de Búzios. Os agentes seguiram para a Estrada do Guriri, onde localizaram um suspeito com as mesmas características.

Durante a abordagem, o homem, identificado como Anderson Amorim da Silva, de 28 anos, foi encontrado com um simulacro de pistola, uma aliança de ouro, um aparelho celular e a motocicleta YBR Factor azul, placa TTD1H08, utilizada no crime. Segundo a PM, ele também é suspeito de praticar outros roubos na região.

O material apreendido foi recuperado e levado, junto com o acusado, para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o caso foi registrado. Em seguida, Anderson foi encaminhado à 127ª DP de Búzios, Central de Flagrantes, onde permaneceu preso.