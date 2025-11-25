Anderson Amorim da Silva, de 28 anosDivulgação/PM
Acusado de assalto no Peró, em Cabo Frio, é preso com simulacro e objetos roubados
Ação do GAT ocorreu horas após crime registrado na Rua Vitória; homem é apontado por série de roubos na região
Sagui-de-tufo-preto é encontrado em cativeiro em Unamar, Cabo Frio
Animal foi resgatado pela Guarda Marítima e Ambiental e encaminhado ao Inea para avaliação
Centro de Cabo Frio enfrenta quedas de energia; Comerciantes relatam prejuízos
Instabilidade no fornecimento atinge serviços, interrompe atendimentos e preocupa setores essenciais no município
IFF Cabo Frio registra recorde de inscritos no Processo Seletivo 2026; provas são neste domingo (30)
Campus recebe mais de 1.400 candidatos e amplia oferta de cursos técnicos gratuitos
Assalto é registrado em plena luz do dia no Peró, em Cabo Frio
Criminoso abordou duas pessoas na Rua Vitória; polícia ainda não identificou o autor
Embarcação de pesca afunda na Enseada do Carolina, em Cabo Frio
Barco virou na manhã desta segunda-feira (24); Marinha investiga causas do incidente
