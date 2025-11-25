Sagui-de-tufo-pretoReprodução
De acordo com o inspetor Ricardo Medina, superintendente da Guarda Marítima e Ambiental, a espécie não é nativa da região.
Ele afirmou que o sagui-de-tufo-preto é comum nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, em áreas de Cerrado e Mata Atlântica. Em Cabo Frio, a espécie é considerada invasora por competir por espaço e alimento com animais locais, como o mico-leão-dourado.
Medina informou ainda que o exemplar encontrado estava domesticado, o que impossibilitou sua soltura no município.
