Cabo Frio - A Guarda Marítima e Ambiental acolheu um sagui-de-tufo-preto localizado pelo Grupamento de Ações Táticas (GAT) em situação de cativeiro, no bairro de Unamar, em Cabo Frio. O animal recebeu atendimento na base da corporação e, posteriormente, foi entregue ao Instituto Estadual do Ambiente (Inea), responsável pelo devido encaminhamento.

De acordo com o inspetor Ricardo Medina, superintendente da Guarda Marítima e Ambiental, a espécie não é nativa da região.

Ele afirmou que o sagui-de-tufo-preto é comum nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, em áreas de Cerrado e Mata Atlântica. Em Cabo Frio, a espécie é considerada invasora por competir por espaço e alimento com animais locais, como o mico-leão-dourado.

Medina informou ainda que o exemplar encontrado estava domesticado, o que impossibilitou sua soltura no município.