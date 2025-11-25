Pedras do Pontal do Peró são pichadasReprodução
Pedras do Pontal do Peró, em Cabo Frio, amanhecem pichadas em área certificada com Bandeira Azul
Ato de vandalismo marca formação rochosa em um dos principais pontos turísticos da cidade
Funcionário rende mulher dentro de casa e é preso após criança pedir ajuda em Cabo Frio
Menina de oito anos conseguiu fugir e alertar o pai; suspeito usava simulacro e exigia dinheiro para deixar a região
Espetáculo "DANÇA" realiza apresentação gratuita em Cabo Frio
Evento acontece no dia 6 de dezembro, a partir das 17h, na Associação dos Aposentados e Pensionistas
Acusado de assalto no Peró, em Cabo Frio, é preso com simulacro e objetos roubados
Ação do GAT ocorreu horas após crime registrado na Rua Vitória; homem é apontado por série de roubos na região
Sagui-de-tufo-preto é encontrado em cativeiro em Unamar, Cabo Frio
Animal foi resgatado pela Guarda Marítima e Ambiental e encaminhado ao Inea para avaliação
Centro de Cabo Frio enfrenta quedas de energia; Comerciantes relatam prejuízos
Instabilidade no fornecimento atinge serviços, interrompe atendimentos e preocupa setores essenciais no município
