Pedras do Pontal do Peró são pichadasReprodução

Publicado 25/11/2025 18:24

Cabo Frio - As pedras do Pontal do Peró, em Cabo Frio, amanheceram pichadas no último sábado (22), chamando a atenção de moradores e frequentadores logo nas primeiras horas do dia. A pichação, feita com tinta spray, atingiu trechos da formação rochosa localizada dentro da área que integra a certificação internacional Bandeira Azul, selo concedido a praias que mantêm excelência em preservação, segurança e gestão.

Imagens registradas por moradores mostram as marcas deixadas na pedra, gerando indignação e críticas sobre a recorrência de atos de vandalismo no local. Segundo relatos, o Pontal do Peró é frequentemente alvo de depredações, mesmo sendo um dos cenários naturais mais visitados da cidade, conhecido por sua vista panorâmica, trilhas e rica biodiversidade.

A Guarda Ambiental e a Secretaria de Meio Ambiente foram acionadas e devem abrir um procedimento para tentar identificar os responsáveis. A pichação em áreas naturais e bens públicos é considerada crime ambiental, com previsão de multa e detenção.