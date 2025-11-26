Processo seletivo do IBGEReprodução
As oportunidades são para atuação em pesquisas domiciliares, econômicas e geocientíficas. Segundo o instituto, esta é a maior seleção já realizada para a rede de coleta regular. Em Cabo Frio, as vagas estão distribuídas da seguinte forma: 11 para ampla concorrência; 5 para pessoas pretas e pardas; 2 para pessoas com deficiência; 2 para pessoas indígenas; e 1 para pessoas quilombolas.
Os cargos disponíveis são Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM), com remuneração de R$ 2.676,24, e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ), com salário de R$ 3.379,00. Ambos incluem benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.175, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º proporcional. Para o cargo de supervisor, é necessário possuir CNH categoria B válida.
Inscrições e etapas
Os candidatos podem concorrer aos dois cargos, já que as provas serão aplicadas em turnos diferentes: pela manhã para APM e à tarde para SCQ.
Os profissionais contratados irão atuar na coleta e supervisão de dados estatísticos, atividade fundamental para a produção de indicadores sociais, econômicos e territoriais em todo o país.
