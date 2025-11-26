Coordenadora-geral do Procon, Mônica BonioliAscom
Procon Cabo Frio instaura novo processo contra Enel por falhas recorrentes no fornecimento de energia
Órgão cobra plano imediato de melhorias; multa pode chegar a R$ 9 milhões
Fiscalização identifica construções irregulares no bairro Foguete em Cabo Frio
Ação ocorreu na região da Cancela 5 e resultou na remoção de intervenções não autorizadas em área pública
Polícia apreende quase 3,5 kg de drogas escondidas em área do Jardim Peró, em Cabo Frio
Material foi localizado após informações sobre possível ponto de armazenamento usado pela liderança do tráfico
Vizinhos relatam abandono de oito cães em casa no Peró, em Cabo Frio; animais estão há dias sem assistência, dizem os relatos
Segundo a amiga do proprietário dos animais, ele teria sofrido um acidente, mas a situação está sendo resolvida
Pedras do Pontal do Peró, em Cabo Frio, amanhecem pichadas em área certificada com Bandeira Azul
Ato de vandalismo marca formação rochosa em um dos principais pontos turísticos da cidade
Funcionário rende mulher dentro de casa e é preso após criança pedir ajuda em Cabo Frio
Menina de oito anos conseguiu fugir e alertar o pai; suspeito usava simulacro e exigia dinheiro para deixar a região
