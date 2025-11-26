Coordenadora-geral do Procon, Mônica Bonioli - Ascom

Publicado 26/11/2025 16:09

Cabo Frio - O Procon Cabo Frio abriu, nesta terça-feira (25), um novo processo sancionatório contra a Enel após receber diversas reclamações de consumidores sobre interrupções frequentes no fornecimento de energia elétrica em diferentes regiões do município.

Moradores e comerciantes do Centro, Vila Nova, Jacaré e Grande Jardim Esperança relataram prejuízos e transtornos causados pelos apagões, além de instabilidade no sistema. As queixas, formalizadas junto ao órgão de defesa do consumidor, motivaram a abertura do procedimento administrativo.

A concessionária será intimada a apresentar defesa e um plano de ações imediatas para melhorar o serviço. Caso não haja cumprimento das exigências dentro do prazo estabelecido, a empresa poderá receber multa entre R$ 5 milhões e R$ 9 milhões, valor calculado com base no número de consumidores afetados.

O Procon também irá questionar a exigência feita pela Enel para que os consumidores apresentem laudo técnico comprovando danos em aparelhos eletroeletrônicos após oscilações de energia — uma prática que, segundo o órgão, precisa ser esclarecida e revisada.

A coordenadora-geral do Procon, Mônica Bonioli, destacou a preocupação diante da proximidade da alta temporada, quando a demanda por energia aumenta significativamente.

“Estamos cobrando um plano de melhorias imediatas porque estamos próximos ao verão, período de maior consumo. Embora as reclamações tenham partido de alguns bairros, estamos monitorando a situação em todo o município. Convidamos associações, síndicos e cidadãos a formalizarem suas denúncias para que possamos agir”, afirmou.

Ao longo da atual gestão, a Enel já foi notificada e intimada diversas vezes a resolver problemas técnicos em bairros como Jacaré e Bosque do Peró, o que resultou na abertura de outros processos sancionatórios.

As denúncias podem ser registradas na sede do Procon, no Braga (Rua Nicola Aslan, 292), e no Polo de Tamoios, no Shopping UnaPark (Avenida da Independência, s/n, Bloco B, sala 4), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.