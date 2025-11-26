2 kg de haxixe e 1,459 kg de maconhaDivulgação/PM
Polícia apreende quase 3,5 kg de drogas escondidas em área do Jardim Peró, em Cabo Frio
Material foi localizado após informações sobre possível ponto de armazenamento usado pela liderança do tráfico
Vizinhos relatam abandono de oito cães em casa no Peró, em Cabo Frio; animais estão há dias sem assistência, dizem os relatos
Segundo a amiga do proprietário dos animais, ele teria sofrido um acidente, mas a situação está sendo resolvida
Pedras do Pontal do Peró, em Cabo Frio, amanhecem pichadas em área certificada com Bandeira Azul
Ato de vandalismo marca formação rochosa em um dos principais pontos turísticos da cidade
Funcionário rende mulher dentro de casa e é preso após criança pedir ajuda em Cabo Frio
Menina de oito anos conseguiu fugir e alertar o pai; suspeito usava simulacro e exigia dinheiro para deixar a região
Espetáculo "DANÇA" realiza apresentação gratuita em Cabo Frio
Evento acontece no dia 6 de dezembro, a partir das 17h, na Associação dos Aposentados e Pensionistas
Acusado de assalto no Peró, em Cabo Frio, é preso com simulacro e objetos roubados
Ação do GAT ocorreu horas após crime registrado na Rua Vitória; homem é apontado por série de roubos na região
