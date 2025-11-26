2 kg de haxixe e 1,459 kg de maconha - Divulgação/PM

Publicado 26/11/2025 15:07

Cabo Frio - Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de aproximadamente 3,5 kg de drogas na tarde desta terça-feira (25), na Rua Espírito Santo, no bairro Jardim Peró, em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada como abandono material.

De acordo com a PM, as equipes receberam informações indicando que líderes do tráfico local teriam escondido uma grande quantidade de entorpecentes na região. Após buscas no ponto indicado, os agentes encontraram 2 kg de haxixe e 1,459 kg de maconha.

Todo o material apreendido foi levado para a 126ª Delegacia de Polícai (126ª DP), onde a ocorrência foi registrada e os entorpecentes ficaram sob responsabilidade da Polícia Civil. Não houve presos durante a ação.