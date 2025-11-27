Carteira de trabalhoReprodução
Programa "Emprego Já!" completa oito meses com mais de 4 mil currículos cadastrados em Cabo Frio
Programa registra participação de mais de 100 empresas e oferta vagas em diferentes áreas
Programa "Emprego Já!" completa oito meses com mais de 4 mil currículos cadastrados em Cabo Frio
Programa registra participação de mais de 100 empresas e oferta vagas em diferentes áreas
Limpeza de ralos é realizada nos bairros da Passagem e Algodoal em Cabo Frio
Operação identifica descarte irregular de lixo e orienta moradores sobre destinação correta de resíduos
Projeto de lei propõe inserção da cultura oceânica no currículo das escolas de Cabo Frio
Proposta avança nas comissões e pode levar conteúdos sobre oceano para a rede municipal de ensino
Cabo Frio abre 21 vagas em novo processo seletivo do IBGE
Oportunidades temporárias abrangem diferentes ações afirmativas e oferecem salários a partir de R$ 2,6 mil
Procon Cabo Frio instaura novo processo contra Enel por falhas recorrentes no fornecimento de energia
Órgão cobra plano imediato de melhorias; multa pode chegar a R$ 9 milhões
Fiscalização identifica construções irregulares no bairro Foguete em Cabo Frio
Ação ocorreu na região da Cancela 5 e resultou na remoção de intervenções não autorizadas em área pública
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.