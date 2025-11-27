Carteira de trabalho - Reprodução

Publicado 27/11/2025 13:50

Cabo Frio - O programa “Emprego Já!”, desenvolvido pela Prefeitura de Cabo Frio, completou oito meses nesta quarta-feira (26). Desde o início, o programa registrou mais de 4,4 mil currículos cadastrados no site oficial.

O objetivo do programa é facilitar o cadastro de currículos e aproximar empresas de candidatos a vagas de trabalho. Atualmente, 106 empresas estão cadastradas, oferecendo oportunidades em diferentes áreas.

Na última semana, a equipe do programa participou da Feira + Forte, promovida pela Associação Luta Pelo Comércio de Cabo Frio. Durante o evento, foram realizados atendimentos presenciais, orientações sobre o uso da plataforma e apresentação do funcionamento do programa aos expositores.

Os interessados em se cadastrar ou consultar vagas podem acessar o site oficial: empregoja.cabofrio.rj.gov.br. Empresas que desejam anunciar vagas podem realizar cadastro em empregoja.cabofrio.rj.gov.br/cadastro-empresa . A equipe do programa oferece suporte e tira dúvidas pelo WhatsApp: (22) 99832-2974.

Cargos com maior número de vagas:

Operador(a) de Caixa – 70 vagas

Vendedor(a) – 40 vagas

Repositor(a) – 27 vagas

Atendente de Restaurante – 24 vagas

Vendedor(a) Externo (PAP) – 24 vagas

Balanço semanal (17 a 23 de novembro):

63 novos currículos cadastrados

Total geral de currículos cadastrados: 4.426

Vagas disponíveis para ampla concorrência: 484

Vagas exclusivas para PCDs: 12

Empresas ativas no programa: 106