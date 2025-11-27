Carteira de trabalhoReprodução

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Cabo Frio - O programa “Emprego Já!”, desenvolvido pela Prefeitura de Cabo Frio, completou oito meses nesta quarta-feira (26). Desde o início, o programa registrou mais de 4,4 mil currículos cadastrados no site oficial.
O objetivo do programa é facilitar o cadastro de currículos e aproximar empresas de candidatos a vagas de trabalho. Atualmente, 106 empresas estão cadastradas, oferecendo oportunidades em diferentes áreas.
Na última semana, a equipe do programa participou da Feira + Forte, promovida pela Associação Luta Pelo Comércio de Cabo Frio. Durante o evento, foram realizados atendimentos presenciais, orientações sobre o uso da plataforma e apresentação do funcionamento do programa aos expositores.
Os interessados em se cadastrar ou consultar vagas podem acessar o site oficial: empregoja.cabofrio.rj.gov.br. Empresas que desejam anunciar vagas podem realizar cadastro em empregoja.cabofrio.rj.gov.br/cadastro-empresa. A equipe do programa oferece suporte e tira dúvidas pelo WhatsApp: (22) 99832-2974.
Cargos com maior número de vagas:
Operador(a) de Caixa – 70 vagas
Vendedor(a) – 40 vagas
Repositor(a) – 27 vagas
Atendente de Restaurante – 24 vagas
Vendedor(a) Externo (PAP) – 24 vagas
Balanço semanal (17 a 23 de novembro):
63 novos currículos cadastrados
Total geral de currículos cadastrados: 4.426
Vagas disponíveis para ampla concorrência: 484
Vagas exclusivas para PCDs: 12
Empresas ativas no programa: 106