A exposição que será apresentada percorreu o Chile e inclui pinturas digitais em grande formato. As obras retratam brincadeiras tradicionais, como pipas, pião e bilboquê, e foram criadas para interação com o público infantil.
O artista também conduzirá uma roda de conversa sobre ilustração e literatura. Yuri comentou: “Publicar meu livro, ‘Super Gibi das Brincadeiras Tradicionais’, me fez perceber a necessidade de ampliar o acesso para que todas e todos possam publicar seus próprios textos e desenhos. Meu objetivo é compartilhar as ideias e a experiência adquirida com esta exposição internacional, que representou um grande desafio e serviu de inspiração para novos projetos e futuros livros.”
Durante o evento, o público poderá adquirir o livro e receber autógrafos do autor. Além disso, serão distribuídas às crianças impressões em preto e branco das obras da exposição “Cabo Frio x Chile” para colorir.
A iniciativa é uma contrapartida educativa do artista, em parceria com a arte-educadora Ana Luiza Barbosa, e faz parte da exposição internacional “Pintando as Brincadeiras da Minha Infância – Cabo Frio x Chile”, vencedora do Edital 03/2025 – Caminhos Culturais, modalidade Intercâmbio Artístico Cultural Internacional. A exposição foi apresentada em outubro de 2025 nos Museus Artequin Santiago e Artequin Viña del Mar, no Chile.
O projeto contou com apoio do Governo Federal do Brasil, por meio do Ministério da Cultura e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).
Além do evento no MART, o artista realizou no dia 18 de novembro atividades educativas no Colégio Municipal Rui Barbosa, voltadas a estudantes da rede pública, apresentando a exposição e promovendo diálogo sobre arte e cultura.
O projeto também disponibiliza uma exposição digital de todo o acervo, acompanhada de um livreto artístico-pedagógico com conteúdo cultural e educativo, disponível em português e espanhol. Todo o material pode ser acessado gratuitamente em formato PDF no site oficial: www.feitoprabrincar.com.
Serviço
Data: 29 de novembro de 2025
Horário: 14h às 16h
Local: Museu de Arte Religiosa e Tradicional, Largo de Santo Antônio, s/n°, Centro – Cabo Frio
Entrada: gratuita
