Alunas Isabela Carvalho da Gama, do 9º ano, e Jhennyffer Lacerda Vieira Soares Campos, do 3º anoAscom
Alunas da rede municipal de Cabo Frio são premiadas na Olimpíada do Tesouro Direto
As alunas Isabela Carvalho da Gama, do 9º ano da Escola Municipal Professora Márcia Francesconi Pereira, e Jhennyffer Lacerda Vieira Soares Campos, do 3º ano do Colégio Municipal Rui Barbosa, foram premiadas na competição e receberão R$ 400 em títulos públicos cada uma
Motociclista fica ferido após acidente na Estrada do Guriri, em Cabo Frio
Bombeiros atenderam a ocorrência na manhã desta quinta-feira (4); trânsito chegou a ficar lento no trecho
Polícia Civil prende "Coringa", condenado por associação ao tráfico em Cabo Frio
Homem foi localizado durante campana realizada por agentes da 126ª DP
MPRJ firma acordo com a Prefeitura de Cabo Frio para regularizar e revitalizar o Lar da Cidinha
Instituição que abriga 36 idosos foi classificada como de risco elevado após sucessivas inspeções técnicas
APAE de Cabo Frio emociona com Cantata de Natal em frente à Prefeitura
Durante a cantata, os alunos agradeceram ao programa municipal Tributo do Amor, que permite o perdão de dívidas tributárias em troca de doações destinadas a instituições que atendem pessoas com deficiência
Idoso fica gravemente ferido após atropelamento na Avenida América Central, em Cabo Frio
O acidente ocorreu na altura do número 730, em um dos trechos mais movimentados da via
