Alunas Isabela Carvalho da Gama, do 9º ano, e Jhennyffer Lacerda Vieira Soares Campos, do 3º ano - Ascom

Publicado 04/12/2025 14:59

Cabo Frio - A rede municipal de ensino de Cabo Frio contabilizou mais dois destaques na Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (Olitef). As alunas Isabela Carvalho da Gama, do 9º ano da Escola Municipal Professora Márcia Francesconi Pereira, e Jhennyffer Lacerda Vieira Soares Campos, do 3º ano do Colégio Municipal Rui Barbosa, foram premiadas na competição e receberão R$ 400 em títulos públicos cada uma. Ao todo, a Olitef contemplou 10 mil estudantes em todo o país.

A olimpíada tem como propósito incentivar o raciocínio lógico, a criatividade e o pensamento crítico dos participantes por meio de desafios ligados à tecnologia, inovação e educação financeira. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o desempenho das unidades escolares de Cabo Frio evidencia o empenho das equipes pedagógicas e o engajamento dos estudantes.

Os resultados reforçam ainda o investimento do município em iniciativas voltadas para a excelência acadêmica e para o protagonismo estudantil, valorizando o trabalho de alunos e professores da rede pública municipal.

