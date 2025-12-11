Motocicleta apreendidaDivulgação/PM
Motociclista é preso após manobras perigosas e fuga em alta velocidade no bairro Cajueiro, em Cabo Frio
Condutor reincidente estava sem capacete, não possuía CNH e empinava motocicleta em via pública; veículo foi apreendido
Cabo Frio inicia vacinação contra o vírus da bronquiolite
Gestantes a partir da 28ª semana de gravidez já podem se dirigir aos postos de saúde para receber as doses
Agente da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, Wagner Eduardo, encerra 2025 medalhando em todas as competições que disputou
Atleta fecha o ano com 20 medalhas e mira 2026 no Mundial Master de Atletismo
Prefeitura remove fundações clandestinas e interrompe construção sem licença no Jardim Esperança, em Cabo Frio
Ação integrada reforça combate a parcelamentos irregulares e ocupações clandestinas no Desmembramento Nova Esperança
Interditada por risco de desabamento, Cabana do Pescador, em Cabo Frio, terá nova audiência na Justiça Federal na próxima quarta-feira (17)
Nova audiência deve definir futuro do patrimônio histórico, interditado por risco de desabamento
Atletas de Cabo Frio brilham no ADCC Macaé e inspiram mulheres no esporte
Representando a equipe Alliance Lagos, Maria Eduarda e Júlia Pádua conquistaram, respectivamente, o ouro e a prata em suas categorias
