Motocicleta apreendidaDivulgação/PM

Publicado 11/12/2025 13:54

Cabo Frio - Um homem de 25 anos foi preso no fim da tarde desta quarta-feira (10) após ser flagrado realizando manobras perigosas com uma motocicleta no bairro Cajueiro, em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada por volta das 17h na Rua Izalter Macedo Henriques, durante patrulhamento da equipe de Motopatrulha (MPTRAN).

De acordo com os agentes, a motocicleta Honda XRE 190, de cor preta, chamou atenção por trafegar em alta velocidade com dois ocupantes, ambos sem capacete. O condutor, identificado como A. D. M. F., de 24 anos, realizava manobras de exibicionismo, como empinar a moto, colocando em risco pedestres e outros veículos da via.

A guarnição iniciou o acompanhamento, conseguiu alcançar a dupla e realizou a abordagem. Segundo a polícia, o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e já era conhecido por reincidência no mesmo tipo de infração. O carona, T. R. M., de 20 anos, foi ouvido como testemunha e liberado.

Os envolvidos foram levados inicialmente à 126ª DP e, posteriormente, à 127ª DP, onde o motociclista foi autuado pelos crimes previstos nos artigos 308 (direção perigosa) e 309 (dirigir sem habilitação gerando perigo) do Código de Trânsito Brasileiro. Ele permaneceu preso.

A motocicleta também foi apreendida e encaminhada ao depósito público Cabofriense. A polícia constatou que o veículo estava com o licenciamento atrasado.