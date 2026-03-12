Foram identificadas movimentações consideradas atípicas na compra e circulação de munições e equipamentos ligados ao armamento. - Reprodução

Foram identificadas movimentações consideradas atípicas na compra e circulação de munições e equipamentos ligados ao armamento.Reprodução

Publicado 12/03/2026 12:28

Cabo Frio - Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) realizaram, na manhã desta quarta-feira (11), uma operação em Cabo Frio para investigar um possível esquema de desvio e circulação irregular de munições, armamentos e insumos controlados.



Durante a ação, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão com o objetivo de reunir novos elementos para a investigação, além de verificar a regularidade de materiais bélicos que possam estar ligados ao suposto esquema. As diligências também buscam identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer o alcance da rede investigada.



Até o momento, os policiais localizaram um imóvel onde foram encontradas armas de fogo, centenas de munições e equipamentos relacionados a armamentos. O material foi apreendido para análise e a operação segue em andamento.



A investigação começou após levantamentos de inteligência e análise de dados em sistemas oficiais de controle de produtos bélicos. Segundo a Polícia Civil, foram identificadas movimentações consideradas atípicas na compra e circulação de munições e equipamentos ligados ao armamento.



Essas inconsistências levantaram suspeitas sobre a possível utilização de estruturas aparentemente regulares para o desvio de material bélico e posterior inserção em atividades ilícitas.



De acordo com as apurações, há indícios da existência de uma associação criminosa que atuaria na obtenção e redistribuição irregular de munições e insumos bélicos. A suspeita é de que os envolvidos utilizassem documentação e registros em nome de terceiros para ocultar a real destinação do material adquirido.



Esse tipo de estratégia, segundo a investigação, poderia mascarar a origem e o destino das munições, criando um fluxo clandestino com potencial de abastecimento para organizações criminosas.



As investigações continuam para identificar todos os participantes do possível esquema e responsabilizar criminalmente os envolvidos.