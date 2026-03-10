Após o crime, o homem deixou o Rio de Janeiro e passou a se esconder em uma comunidade de Cabo Frio. - Reprodução

Publicado 10/03/2026 16:25

Cabo Frio - Um homem acusado de agredir brutalmente a ex-namorada e mantê-la em cárcere privado foi preso por policiais civis em Cabo Frio. A prisão foi realizada por agentes da 24ª DP de Piedade, após trabalho de investigação e inteligência.



De acordo com a Polícia Civil, o elemento, identificado como H.S.J. teve a prisão preventiva decretada pela Justiça por um episódio de violência doméstica ocorrido em março de 2025, no bairro do Rio Comprido, na Zona Norte da capital.



Segundo as investigações, o suspeito teria agredido a vítima com socos, chutes e golpes com pedaços de madeira durante o ataque. As agressões provocaram ferimentos graves no rosto da mulher, que precisou de atendimento médico e chegou a ter a visão temporariamente comprometida em razão das lesões.



Ainda conforme a apuração, após as agressões a vítima teria sido impedida de deixar a residência. Ela permaneceu sob ameaças e intimidação por cerca de dois dias, caracterizando também o crime de cárcere privado.



Após o crime, o homem deixou o Rio de Janeiro e passou a se esconder em uma comunidade de Cabo Frio. Com base em informações levantadas pela equipe da delegacia, os agentes localizaram o suspeito e cumpriram o mandado de prisão preventiva.



Ele vai responder por lesão corporal grave em contexto de violência doméstica, ameaça e cárcere privado, crimes previstos na Lei Maria da Penha.



A Polícia Civil informou que o caso é tratado como de extrema gravidade, devido à violência das agressões e ao sofrimento físico e psicológico causado à vítima.

