Segundo o relato, os suspeitos o abordaram e roubaram a motocicleta, uma Honda Titan preta.Reprodução/ Região dos Lagos Notícia e Lagos Informa
De acordo com informações relatadas pela própria vítima, o caso aconteceu por volta de 1h, quando ele caminhava em direção à residência segurando um capacete nas mãos.
Segundo o relato, os suspeitos o abordaram e roubaram a motocicleta, uma Honda Titan preta.
A vítima informou ainda que os autores utilizavam uma motocicleta pequena de cor vermelha no momento da abordagem. Após o roubo, eles deixaram o local e não foram localizados até o momento.
Moradores do bairro relataram preocupação com registros de assaltos e furtos na região e pedem reforço no patrulhamento policial, principalmente durante a madrugada.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.