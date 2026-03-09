Segundo o relato, os suspeitos o abordaram e roubaram a motocicleta, uma Honda Titan preta. - Reprodução/ Região dos Lagos Notícia e Lagos Informa

Publicado 09/03/2026 13:52

Cabo Frio - Um homem foi vítima de um assalto na madrugada deste sábado (7) no bairro Praia do Siqueira, em Cabo Frio. Durante a ação, suspeitos levaram a motocicleta da vítima.



De acordo com informações relatadas pela própria vítima, o caso aconteceu por volta de 1h, quando ele caminhava em direção à residência segurando um capacete nas mãos.



Segundo o relato, os suspeitos o abordaram e roubaram a motocicleta, uma Honda Titan preta.



A vítima informou ainda que os autores utilizavam uma motocicleta pequena de cor vermelha no momento da abordagem. Após o roubo, eles deixaram o local e não foram localizados até o momento.



Moradores do bairro relataram preocupação com registros de assaltos e furtos na região e pedem reforço no patrulhamento policial, principalmente durante a madrugada.