Os agentes se deslocaram até o endereço informado, que corresponde a um comércio com residência.Reprodução
Polícia Civil prende homem por receptação de celular em Cabo Frio
Operação da 126ª DP recupera celulares e investiga envolvimento do indivíduo em outros casos
Mulher fica ferida após colisão entre carro e moto em Cabo Frio
Vítima foi socorrida pelos bombeiros e levada para o hospital; trânsito ficou lento no sentido São Pedro da Aldeia
INMET emite alertas de chuva para a Região dos Lagos neste fim de semana
Avisos indicam possibilidade de chuva intensa, ventos fortes e risco de alagamentos entre sexta-feira (6) e domingo (9)
Moradores denunciam descarte de água de piscina em rua do Peró, em Cabo Frio
Situação ocorre na Rua dos Badejos e estaria sendo confundida com alagamentos provocados pela chuva
Polícia recupera semijoias furtadas de loja em Cabo Frio e prende duas pessoas
Material foi encontrado após abordagem a homem que dormia em construção abandonada no bairro Braga
Operação da 126ª DP investiga aumento no preço do gás em Tamoios, Cabo Frio
Ação foi iniciada após denúncias sobre possível prática irregular na comercialização durante o mês de fevereiro
