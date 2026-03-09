Os agentes se deslocaram até o endereço informado, que corresponde a um comércio com residência. - Reprodução

Os agentes se deslocaram até o endereço informado, que corresponde a um comércio com residência.Reprodução

Publicado 09/03/2026 13:09

Cabo Frio - A Polícia Civil de Cabo Frio, através da 126ª DP, prendeu em flagrante um homem por receptação de telefone celular furtado. A equipe da 126ª DP foi acionada pelo plantão após uma vítima localizar o celular que havia sido subtraído.

Os agentes se deslocaram até o endereço informado, que corresponde a um comércio com residência. Durante abordagem, J. B. B. afirmou estar com o aparelho, alegando ter comprado o telefone por R$ 50,00.

O celular, modelo iPhone 11, foi recuperado e o homem conduzido à delegacia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. O homem possui três registros criminais. A operação segue em andamento, com outros celulares recuperados e devolvidos às vítimas.