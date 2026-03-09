Após os primeiros atendimentos no local, a vítima foi encaminhada para o hospital para avaliação médica.Reprodução
A colisão aconteceu na altura da loja Vest Casa, no sentido São Pedro da Aldeia. Uma mulher ficou ferida e precisou ser socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que foi acionada para atender a ocorrência.
Após os primeiros atendimentos no local, a vítima foi encaminhada para o hospital para avaliação médica. De acordo com as informações iniciais, os ferimentos aparentam ser leves.
Por causa do acidente e do atendimento à vítima, o trânsito ficou lento no trecho da via durante parte da tarde, exigindo atenção redobrada dos motoristas que passavam pela região.
As circunstâncias da colisão não foram informadas até o momento.
