O cão, visivelmente debilitado e com sinais de sofrimento, foi encaminhado ao Canil Municipal, onde recebe atendimento veterinário e cuidados necessários para sua recuperação.Reprodução/ Dra. Fenela Assed
O cão, visivelmente debilitado e com sinais de sofrimento, foi encaminhado ao Canil Municipal, onde recebe atendimento veterinário e cuidados necessários para sua recuperação. A prioridade, segundo os agentes envolvidos, é garantir a reabilitação completa do animal.
Após o tratamento, o cão será disponibilizado para adoção responsável. Caso não encontre um novo lar, ele poderá retornar ao local de origem por meio do Projeto CED (Captura, Esterilização e Devolução), devidamente tratado e em melhores condições de saúde.
As autoridades reforçam que maus-tratos contra animais é crime, previsto em lei, e destacam a importância das denúncias para que casos como este sejam apurados e combatidos. Casos suspeitos podem ser comunicados às autoridades pelo telefone 153. A colaboração da população é fundamental para proteger animais em situação de risco.
