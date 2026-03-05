O cão, visivelmente debilitado e com sinais de sofrimento, foi encaminhado ao Canil Municipal, onde recebe atendimento veterinário e cuidados necessários para sua recuperação. - Reprodução/ Dra. Fenela Assed

O cão, visivelmente debilitado e com sinais de sofrimento, foi encaminhado ao Canil Municipal, onde recebe atendimento veterinário e cuidados necessários para sua recuperação.Reprodução/ Dra. Fenela Assed

Publicado 05/03/2026 14:26

Cabo Frio - Um cão em situação de maus-tratos foi resgatado nesta quarta-feira (4), no CIEP do bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, com o apoio da Guarda Ambiental e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A ação mobilizou equipes após denúncia sobre as condições em que o animal se encontrava.



O cão, visivelmente debilitado e com sinais de sofrimento, foi encaminhado ao Canil Municipal, onde recebe atendimento veterinário e cuidados necessários para sua recuperação. A prioridade, segundo os agentes envolvidos, é garantir a reabilitação completa do animal.



Após o tratamento, o cão será disponibilizado para adoção responsável. Caso não encontre um novo lar, ele poderá retornar ao local de origem por meio do Projeto CED (Captura, Esterilização e Devolução), devidamente tratado e em melhores condições de saúde.



As autoridades reforçam que maus-tratos contra animais é crime, previsto em lei, e destacam a importância das denúncias para que casos como este sejam apurados e combatidos. Casos suspeitos podem ser comunicados às autoridades pelo telefone 153. A colaboração da população é fundamental para proteger animais em situação de risco.