A recomendação é que moradores e visitantes da região acompanhem as atualizações da previsão do tempo e redobrem a atenção, principalmente em áreas sujeitas a alagamentos ou deslizamentos.Reprodução/ YouTube Point do Forte

Publicado 06/03/2026 14:43

Região dos Lagos - Moradores da Região dos Lagos devem ficar atentos às condições do tempo neste fim de semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou dois avisos meteorológicos que indicam possibilidade de chuva intensa e acumulado significativo de precipitação entre esta sexta-feira (6) e domingo (9).



O primeiro alerta, classificado como “perigo potencial” para chuvas intensas, começou às 10h desta sexta-feira (6) e segue até as 23h59 do mesmo dia. A previsão indica volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h. Apesar de o risco ser considerado baixo, podem ocorrer quedas de galhos de árvores, alagamentos pontuais, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia.



Já o segundo aviso, classificado como “perigo” para acumulado de chuva, entra em vigor à 0h01 de domingo (8) e segue até 23h59 de segunda-feira (9). Nesse período, a previsão aponta volumes mais elevados, com chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, o que aumenta o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios em áreas vulneráveis.



Nesta sexta-feira (6), o tempo permanece instável na região devido à grande disponibilidade de umidade associada ao aquecimento ao longo do dia. A previsão indica céu claro com aumento de nuvens durante a tarde e possibilidade de chuva fraca durante a noite. As temperaturas devem variar entre 21°C e 30°C, com umidade relativa do ar entre 67% e 87%.



Os ventos pela manhã sopram do Leste a cerca de 11 km/h, com rajadas que podem chegar a 30 km/h, mudando para Sudeste durante a madrugada. A intensidade máxima prevista para o dia é de 19 km/h entre 14h e 20h.



No litoral, as ondas variam entre 0,40 m e 0,80 m nas praias, podendo chegar a 1,30 m em mar aberto, com direção predominante de sudeste. A temperatura da água do mar está em torno de 26°C.



Outro ponto de atenção é o índice de radiação ultravioleta (UV), que deve atingir nível 11, considerado extremo, o que exige cuidados com exposição prolongada ao sol, como o uso de protetor solar, chapéu e óculos escuros.



Para sábado (7), a previsão aponta tempo instável com aproximação de uma frente fria, céu parcialmente nublado e possibilidade de chuva fraca ao amanhecer e chuvisco durante a noite, com volume estimado de 1,3 milímetro. As temperaturas devem variar entre 22°C e 30°C.



Já no domingo (8), a passagem da frente fria deve manter o tempo instável, com céu parcialmente nublado evoluindo para encoberto a partir da tarde e 60% de chance de chuva, com previsão de 2,6 milímetros de precipitação. As temperaturas devem ficar entre 23°C e 31°C.



