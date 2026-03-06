Segundo relatos, a água frequentemente se acumula na rua. - Reprodução

Publicado 06/03/2026 14:17

Cabo Frio - Moradores da Rua dos Badejos, no bairro Peró, em Cabo Frio, denunciaram um possível descarte irregular de água de piscina de um condomínio diretamente na via pública. Segundo relatos, a água que frequentemente se acumula na rua – e que muitos acreditavam ser consequência das chuvas – na verdade estaria sendo despejada pelo próprio condomínio.



De acordo com um morador, a situação acontece com frequência, principalmente após períodos de chuva, quando o problema acaba sendo confundido com alagamentos naturais. Ele afirma que o condomínio esvazia a piscina e direciona a água para a rua, provocando grande acúmulo. A ação foi registrada em vídeo.



“Todo mundo acha que é água da chuva que faz essa lagoa, mas não é. O condomínio esvazia a piscina e joga tudo na rua”, relatou.



Ainda segundo o morador, na última quinta-feira (5), um caminhão foi até o local para sugar a água acumulada, acreditando se tratar de água da chuva. No entanto, ele afirma ter alertado a equipe de que a água seria proveniente da piscina do condomínio.



“Ontem veio um caminhão sugar a água da chuva, mas eu falei que não era da chuva, era da piscina do condomínio. Toda vez que chove, eles fazem isso”, disse.



Os moradores pedem fiscalização do poder público e a apuração da denúncia, já que o despejo irregular pode causar transtornos à população e contribuir para o acúmulo de água na via.