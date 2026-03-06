Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele três conjuntos de semijoias. - Reprodução

Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele três conjuntos de semijoias. Reprodução

Publicado 06/03/2026 13:41

Cabo Frio - Uma ação da Polícia Militar resultou na recuperação de semijoias furtadas de um estabelecimento comercial e na prisão de duas pessoas na tarde de terça-feira (4), em Cabo Frio. O caso teve início por volta das 12h, após diligências relacionadas a um furto ocorrido em uma loja no bairro Braga.

De acordo com informações da ocorrência, a guarnição realizava patrulhamento na tentativa de localizar o autor do crime quando chamou atenção um homem que estava dormindo dentro de uma construção abandonada na Rua General Alfredo Bruno Martins, também no Braga. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele três conjuntos de semijoias.

Questionado sobre a origem dos objetos, o homem relatou que havia recebido as peças em troca de uma sandália que encontrou enquanto recolhia materiais recicláveis. Ele afirmou ainda que quem teria entregado as semijoias seria uma mulher conhecida pelo apelido de “Mel”, que estaria na comunidade do Manoel Corrêa com outras peças semelhantes.

Com base nas informações, os policiais solicitaram apoio de outra equipe e seguiram até a Rua Luiz de Camões, no bairro Manoel Corrêa, onde localizaram a mulher citada. Com ela, foram encontrados diversos outros conjuntos de semijoias que apresentavam características compatíveis com os itens furtados do estabelecimento comercial.

Os dois suspeitos, identificados como uma mulher de 31 anos e um homem de 40 anos, foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). A vítima foi chamada para reconhecer os produtos e confirmou que todas as peças recuperadas pertenciam à loja alvo do furto.

Após análise do caso, a autoridade policial determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante contra os dois envolvidos pelo crime de receptação. O homem possui anotação criminal anterior pelo mesmo tipo de delito.

Todo o material recuperado foi apreendido e ficará à disposição da Justiça.