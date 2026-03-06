Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele três conjuntos de semijoias. Reprodução
Polícia recupera semijoias furtadas de loja em Cabo Frio e prende duas pessoas
Material foi encontrado após abordagem a homem que dormia em construção abandonada no bairro Braga
Operação da 126ª DP investiga aumento no preço do gás em Tamoios, Cabo Frio
Ação foi iniciada após denúncias sobre possível prática irregular na comercialização durante o mês de fevereiro
Homem conhecido por furtos de carros é agredido por moradores em Cabo Frio
Imagens circulam nas redes sociais e mostram ação de moradores contra suspeito
Guarda Ambiental de Cabo Frio resgata cão em situação de maus-tratos
A ação ocorreu nesta quarta-feira (4) no CIEP do Jardim Esperança e cão recebeu cuidados veterinários
Cabana do Pescador pode virar Centro Cultural em Cabo Frio após acordo judicial
Audiência na Justiça Federal define indenização aos herdeiros, retirada de quiosques e repasse da área ao município
Coronel Andreia Campos deixa comando do 25º BPM
Cerimônia da troca de comando ocorre na sexta-feira (6), na sede da unidade, em Cabo Frio
