Nas imagens, homens chamam o suspeito de "ladrão" enquanto ele é agredido.Reprodução/ Lagos Informa

Publicado 05/03/2026 14:35

Cabo Frio - Um vídeo que circula nas redes sociais registra a agressão a um homem no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio. As informações são preliminares.



Nas imagens, homens chamam o suspeito de “ladrão” enquanto ele é agredido. Moradores relataram que ele seria responsável por furtos de veículos no bairro Braga e em áreas próximas.



Até o momento, não há confirmação oficial sobre a identidade do homem nem informações sobre eventual prisão.



As autoridades orientam que, em situações suspeitas, a população acione a polícia para que as medidas legais sejam adotadas. O caso está em apuração.