Nas imagens, homens chamam o suspeito de “ladrão” enquanto ele é agredido. Moradores relataram que ele seria responsável por furtos de veículos no bairro Braga e em áreas próximas.
Até o momento, não há confirmação oficial sobre a identidade do homem nem informações sobre eventual prisão.
As autoridades orientam que, em situações suspeitas, a população acione a polícia para que as medidas legais sejam adotadas. O caso está em apuração.
