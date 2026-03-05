A ação ocorreu após o recebimento de denúncias anônimas sobre aumento no valor do gás de cozinha durante o mês de fevereiro.Reprodução
A ação ocorreu após o recebimento de denúncias anônimas sobre aumento no valor do gás de cozinha durante o mês de fevereiro.
Segundo a delegacia, foram realizadas diligências que apontaram elevação no preço médio praticado e ausência de variação entre diferentes estabelecimentos comerciais.
Diante dos fatos, foi instaurado inquérito policial para apurar possíveis crimes contra a ordem econômica e tributária.
Durante a operação, os responsáveis pelos estabelecimentos foram intimados a apresentar documentação de funcionamento e prestar depoimento.
