A ação ocorreu após o recebimento de denúncias anônimas sobre aumento no valor do gás de cozinha durante o mês de fevereiro. - Reprodução

A ação ocorreu após o recebimento de denúncias anônimas sobre aumento no valor do gás de cozinha durante o mês de fevereiro.Reprodução

Publicado 05/03/2026 14:55

Cabo Frio - Policiais civis da 126ª DP de Cabo Frio iniciaram nesta semana uma operação de fiscalização em depósitos de gás de cozinha no distrito de Tamoios.



A ação ocorreu após o recebimento de denúncias anônimas sobre aumento no valor do gás de cozinha durante o mês de fevereiro.



Segundo a delegacia, foram realizadas diligências que apontaram elevação no preço médio praticado e ausência de variação entre diferentes estabelecimentos comerciais.



Diante dos fatos, foi instaurado inquérito policial para apurar possíveis crimes contra a ordem econômica e tributária.



Durante a operação, os responsáveis pelos estabelecimentos foram intimados a apresentar documentação de funcionamento e prestar depoimento.



A delegacia informou que continua recebendo denúncias e dando prosseguimento às investigações.

Segundo a delegacia, foram realizadas diligências que apontaram elevação no preço médio praticado e ausência de variação entre diferentes estabelecimentos comerciais. Reprodução