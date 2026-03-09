Segundo a polícia, a vítima estava em uma motocicleta quando foi atingida por disparos. - Reprodução

Publicado 09/03/2026 13:44

Cabo Frio - Um homem foi morto a tiros na madrugada deste sábado (7) na Estrada Velha de Búzios, nas proximidades do bairro Parque Eldorado III, em Cabo Frio.

Segundo a polícia, a vítima estava em uma motocicleta quando foi atingida por disparos. Durante a ação, outra pessoa também foi baleada e levada para atendimento médico.

No bolso do homem, policiais encontraram um carregador de pistola com munições. A área foi isolada por agentes da Polícia Militar para a realização da perícia.

O caso foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, que investiga o ocorrido.