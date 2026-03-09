Segundo a polícia, a vítima estava em uma motocicleta quando foi atingida por disparos.Reprodução
Homem é morto a tiros na Estrada Velha de Búzios, em Cabo Frio
Motociclista é atingido por disparos na via e outra pessoa também fica ferida durante a ação
Princípio de incêndio é controlado na Praia do Peró, em Cabo Frio
Ação rápida impediu que fogo se espalhasse por trilha próxima à praia
Patrulha Maria da Penha prende homem por descumprir medida em Cabo Frio
Acionamento da vítima levou a abordagem da Guarda Civil e detenção do suspeito em Jardim Caiçara
Polícia Civil prende homem por receptação de celular em Cabo Frio
Operação da 126ª DP recupera celulares e investiga envolvimento do indivíduo em outros casos
Mulher fica ferida após colisão entre carro e moto em Cabo Frio
Vítima foi socorrida pelos bombeiros e levada para o hospital; trânsito ficou lento no sentido São Pedro da Aldeia
INMET emite alertas de chuva para a Região dos Lagos neste fim de semana
Avisos indicam possibilidade de chuva intensa, ventos fortes e risco de alagamentos entre sexta-feira (6) e domingo (9)
