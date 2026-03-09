O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) acompanhou a ocorrência. As causas do incêndio serão investigadas. - Reprodução

Publicado 09/03/2026 13:27

Cabo Frio - Agentes da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, por meio da Guarda Marítima e Ambiental, controlaram um princípio de incêndio em área de vegetação na manhã desta sexta-feira (6), na Praia do Peró.



A equipe foi acionada por agentes ambientais que identificaram fumaça em uma área de trilha próxima à praia. Ao chegar ao local, os guardas iniciaram ações para conter as chamas e impedir que o fogo se espalhasse.



A área atingida corresponde a pouco mais da metade de um campo de futebol, localizada em um trecho de mata. O fogo foi controlado no início. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou vistoria e monitoramento da área.



O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) acompanhou a ocorrência. As causas do incêndio serão investigadas.

A população pode acionar a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153 em casos de emergências ou denúncias ambientais.