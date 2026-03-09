Um homem de 20 anos, considerado foragido da Justiça, foi preso na noite deste sábado (7) na Avenida Teixeira e Souza, no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio. - Reprodução

Cabo Frio - Um homem de 20 anos, considerado foragido da Justiça, foi preso na noite deste sábado (7) na Avenida Teixeira e Souza, no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio.



De acordo com a Polícia Militar, equipes do Serviço Reservado (P2) e do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizaram um levantamento de informações que indicava que o suspeito, que possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, estaria no local.



Com base nas informações, os agentes foram até a região e realizaram buscas, conseguindo localizar e abordar o homem. Durante a revista, nenhum material ilícito foi encontrado.



Após a abordagem, os policiais confirmaram a existência do mandado de prisão contra o suspeito.



Ele foi conduzido para a 126ª DP, em Cabo Frio, para registro da ocorrência e permaneceu preso.



Homem abandona drogas ao fugir da Polícia em Cabo Frio



Um homem fugiu da Polícia Militar na tarde deste sábado (7) na Rua Nossa Senhora Aparecida, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, deixando para trás uma sacola com drogas e um rádio transmissor.



De acordo com a PM, a equipe PATAMO 1 realizava patrulhamento na região quando avistou um homem magro, moreno e vestindo roupas pretas. Ao perceber a presença da viatura, ele empreendeu fuga, pulando muros de residências.



Durante a ação, abandonou uma sacola que continha 28 cápsulas de cocaína, 17 trouxinhas de maconha e um rádio transmissor.



O material foi recolhido pelos policiais e levado para a 126ª Delegacia de Polícia, onde foi feito o registro de apreensão. Até o momento, o suspeito não foi localizado.

Polícia apreende drogas na Estradinha em Cabo Frio



Uma ação do Serviço Reservado da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas na manhã deste sábado (7) em Cabo Frio, na Estrada Antenor Cardoso da Fonseca, conhecida como Estradinha. Dois jovens, de 23 e 19 anos, foram detidos durante a operação.



Segundo informações da polícia, equipes do P2 Ala B e do GAT 1 Ala B monitoravam os elementos, que foram vistos manuseando entorpecentes e transportando uma sacola plástica com drogas para dentro de um imóvel. Em seguida, os acusados se deslocaram para a residência vizinha, posicionando-se em uma sacada.



A polícia realizou um cerco tático e abordou os jovens. Nada de ilícito foi encontrado em posse deles, mas, durante a vistoria no imóvel inicial, os agentes localizaram 98 cápsulas de cocaína, 66 trouxinhas de maconha e 10 unidades de skank.



Os indivíduos e o material apreendido foram conduzidos à 126ª Delegacia de Polícia, em Cabo Frio, onde a autoridade policial autuou os jovens pelo crime de tráfico de drogas.

Homem é preso por tráfico de drogas no Sabiá, em Arraial do Cabo



Um homem de 28 anos foi preso por tráfico de drogas na noite deste sábado (7) na Rua Sabiá, no bairro Sabiá, em Arraial do Cabo. A ação foi realizada por equipes do PATAMO, do Setor J e do CPROEIS.



De acordo com a ocorrência, os policiais foram até o local após receberem informações de que um suspeito, conhecido na região pelo apelido de “Baianinho”, estaria vendendo drogas e fugia para uma área de mata sempre que percebia a presença de viaturas.



Diante da denúncia, as equipes montaram um cerco no perímetro. Durante a aproximação, um homem foi visto correndo em direção à mata, mas acabou sendo capturado por outra equipe que participava da ação.



Ao ser abordado, ele admitiu que estava realizando a venda de entorpecentes no local e informou que continuava na atividade para quitar uma dívida com o tráfico. O próprio suspeito indicou aos policiais onde estavam escondidas as drogas.



No ponto indicado foram encontrados sete trouxinhas de maconha, sete pedras de crack e R$ 102 em dinheiro. Durante as buscas na área, os agentes também localizaram material utilizado para embalar drogas, além de dois rádios transmissores com base e uma pistola calibre 6.35 sem identificação de marca, modelo ou numeração, que estava enferrujada.



Ainda durante a ação, outro homem, de 49 anos, foi encontrado escondido na mata. Questionado, ele afirmou que havia ido ao local para comprar cocaína e que correu quando alguém avisou que a polícia estava chegando.



Os dois foram levados para a 132ª Delegacia de Polícia de Arraial do Cabo e, posteriormente, encaminhados para a 126ª DP, central de flagrantes, em Cabo Frio. O indivíduo permaneceu preso, enquanto o outro homem foi ouvido como testemunha e liberado.

Todo o material foi levado para a 127ª Delegacia de Polícia, em Búzios, onde a ocorrência foi registrada sob o número RO 925.

Drogas são apreendidas em área de mata em Búzios



A equipe da 5ª Companhia do 25º BPM, em Armação dos Búzios, apreendeu na manhã deste sábado (7), uma sacola contendo drogas em uma área de mata na Rua Monte Verde, bairro Boa Vista. A ação aconteceu após denúncias de que um indivíduo havia entrado no local carregando uma sacola suspeita.



Durante a varredura, os policiais encontraram o material abandonado, que continha: uma cápsula de cocaína, seis trouxinhas de maconha, quatro sacolés de skank e um frasco de lança-perfume.



Todo o material foi levado para a 127ª Delegacia de Polícia, em Búzios, onde a ocorrência foi registrada sob o número RO 925. A investigação sobre o responsável pelo abandono dos entorpecentes segue em andamento.