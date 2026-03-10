Segundo ela, o relacionamento teria sido marcado por episódios de violência emocional, sexual, patrimonial e financeira.Reprodução
Em publicações feitas no perfil pessoal e também nas redes sociais do estabelecimento, a empresária afirmou que decidiu tornar a situação pública após um longo processo pessoal e emocional. Segundo ela, o relacionamento teria sido marcado por episódios de violência emocional, sexual, patrimonial e financeira.
No desabafo, Estephany explicou que sempre evitou expor questões pessoais, mas decidiu falar sobre o assunto após encerrar definitivamente o relacionamento.
“Quem me acompanha sabe que eu nunca fui uma pessoa de aparecer aqui e me expor por problemas pessoais. Sempre acreditei na discrição e na preservação da minha vida pessoal. Mas há momentos em que o silêncio deixa de ser uma opção”, disse.
De acordo com o relato divulgado, o relacionamento teria sido marcado por controle constante sobre diversos aspectos de sua vida. A empresária afirmou que o então companheiro interferia em decisões financeiras, hábitos pessoais e até nas relações sociais dela.
Ainda segundo a empresária, a relação teria provocado crises de ansiedade e sofrimento emocional. Antes de decidir tornar a situação pública, ela afirma que buscou apoio da família e iniciou acompanhamento terapêutico.
A empresária também declarou que não mantém mais qualquer vínculo pessoal ou profissional com o ex-marido e que agora pretende focar na reconstrução da vida.
Há indícios de que existam registros de denúncias na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cabo Frio, além da solicitação de medidas protetivas contra o empresário. Até o momento, detalhes dos procedimentos não foram divulgados oficialmente.
As publicações foram feitas no Dia Internacional da Mulher e rapidamente repercutiram entre seguidores e moradores da Região dos Lagos, reacendendo discussões sobre violência contra a mulher e relacionamentos abusivos.
Até a publicação desta reportagem, o empresário Fábio Goes não havia se pronunciado publicamente sobre as declarações.
Em casos de violência contra a mulher, denúncias podem ser feitas pelo telefone 180, canal nacional de atendimento que funciona 24 horas por dia.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.