Segundo ela, o relacionamento teria sido marcado por episódios de violência emocional, sexual, patrimonial e financeira. - Reprodução

Segundo ela, o relacionamento teria sido marcado por episódios de violência emocional, sexual, patrimonial e financeira.Reprodução

Publicado 10/03/2026 15:39

Cabo Frio - A empresária Estephany Góes, proprietária de um salão de beleza de alto padrão localizado no bairro Passagem, em Cabo Frio, usou as redes sociais no último domingo (8), Dia Internacional da Mulher, para relatar episódios de abuso que afirma ter sofrido durante o relacionamento com o ex-marido, o empresário Fábio Goes, bastante conhecido na cidade.



Em publicações feitas no perfil pessoal e também nas redes sociais do estabelecimento, a empresária afirmou que decidiu tornar a situação pública após um longo processo pessoal e emocional. Segundo ela, o relacionamento teria sido marcado por episódios de violência emocional, sexual, patrimonial e financeira.



No desabafo, Estephany explicou que sempre evitou expor questões pessoais, mas decidiu falar sobre o assunto após encerrar definitivamente o relacionamento.



“Quem me acompanha sabe que eu nunca fui uma pessoa de aparecer aqui e me expor por problemas pessoais. Sempre acreditei na discrição e na preservação da minha vida pessoal. Mas há momentos em que o silêncio deixa de ser uma opção”, disse.



De acordo com o relato divulgado, o relacionamento teria sido marcado por controle constante sobre diversos aspectos de sua vida. A empresária afirmou que o então companheiro interferia em decisões financeiras, hábitos pessoais e até nas relações sociais dela.



Ainda segundo a empresária, a relação teria provocado crises de ansiedade e sofrimento emocional. Antes de decidir tornar a situação pública, ela afirma que buscou apoio da família e iniciou acompanhamento terapêutico.



A empresária também declarou que não mantém mais qualquer vínculo pessoal ou profissional com o ex-marido e que agora pretende focar na reconstrução da vida.



Há indícios de que existam registros de denúncias na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cabo Frio, além da solicitação de medidas protetivas contra o empresário. Até o momento, detalhes dos procedimentos não foram divulgados oficialmente.



As publicações foram feitas no Dia Internacional da Mulher e rapidamente repercutiram entre seguidores e moradores da Região dos Lagos, reacendendo discussões sobre violência contra a mulher e relacionamentos abusivos.



Até a publicação desta reportagem, o empresário Fábio Goes não havia se pronunciado publicamente sobre as declarações.



Em casos de violência contra a mulher, denúncias podem ser feitas pelo telefone 180, canal nacional de atendimento que funciona 24 horas por dia.

