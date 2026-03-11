A movimentação dura menos de 30 segundos e ocorre enquanto a vendedora se vira para buscar outra mercadoria solicitada pelas clientes.Reprodução/ Fonte Certa
As imagens do circuito interno mostram o momento em que uma das suspeitas, aparentando ter mais de 50 anos, pega um biquíni exposto, enrola rapidamente a peça e a coloca dentro da bolsa. A movimentação dura menos de 30 segundos e ocorre enquanto a vendedora se vira para buscar outra mercadoria solicitada pelas clientes.
Inicialmente, apenas uma peça havia sido identificada nas imagens. No entanto, ao revisar o ocorrido com mais atenção e conferir o estoque da loja, a equipe percebeu que outras duas peças também haviam sido levadas. Cada biquíni tem valor entre R$ 120 e R$ 150.
Segundo a empresária Karina Diego, a funcionária que estava de plantão trabalha no estabelecimento há cerca de quatro meses e notou a ausência das peças pouco tempo depois da saída das mulheres. Ao perceber que alguns produtos não estavam mais no expositor, ela entrou em contato com a proprietária da loja.
“Em vinte anos de loja, nunca tínhamos passado por uma situação assim. Ficamos muito surpresos, principalmente pela aparência delas, duas senhoras acima de qualquer suspeita”, relatou a comerciante.
Ainda de acordo com a funcionária, as suspeitas já haviam visitado o estabelecimento em outras duas ocasiões, em dias diferentes, mas, até então, não haviam levado nenhuma mercadoria.
A proprietária informou que pretende registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Cabo Frio para que o caso seja investigado.
