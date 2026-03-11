A movimentação dura menos de 30 segundos e ocorre enquanto a vendedora se vira para buscar outra mercadoria solicitada pelas clientes. - Reprodução/ Fonte Certa

Publicado 11/03/2026 13:42

Cabo Frio - Uma ação registrada por câmeras de segurança chamou a atenção de uma comerciante na manhã deste domingo (8) no Shopping da Praia, localizado na Praia do Forte, em Cabo Frio. Duas mulheres entraram em uma loja do centro comercial por volta das 9h, logo após a abertura do estabelecimento, e uma delas acabou furtando peças de biquíni.



As imagens do circuito interno mostram o momento em que uma das suspeitas, aparentando ter mais de 50 anos, pega um biquíni exposto, enrola rapidamente a peça e a coloca dentro da bolsa. A movimentação dura menos de 30 segundos e ocorre enquanto a vendedora se vira para buscar outra mercadoria solicitada pelas clientes.



Inicialmente, apenas uma peça havia sido identificada nas imagens. No entanto, ao revisar o ocorrido com mais atenção e conferir o estoque da loja, a equipe percebeu que outras duas peças também haviam sido levadas. Cada biquíni tem valor entre R$ 120 e R$ 150.





Segundo a empresária Karina Diego, a funcionária que estava de plantão trabalha no estabelecimento há cerca de quatro meses e notou a ausência das peças pouco tempo depois da saída das mulheres. Ao perceber que alguns produtos não estavam mais no expositor, ela entrou em contato com a proprietária da loja.



“Em vinte anos de loja, nunca tínhamos passado por uma situação assim. Ficamos muito surpresos, principalmente pela aparência delas, duas senhoras acima de qualquer suspeita”, relatou a comerciante.



Ainda de acordo com a funcionária, as suspeitas já haviam visitado o estabelecimento em outras duas ocasiões, em dias diferentes, mas, até então, não haviam levado nenhuma mercadoria.



A proprietária informou que pretende registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Cabo Frio para que o caso seja investigado.