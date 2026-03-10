Além da suspensão das aulas no período da tarde, a Secretaria Municipal de Saúde comunicou o fechamento temporário da unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro Porto do Carro.Reprodução
Chuvas fortes suspendem aulas e fecham unidade de saúde em Cabo Frio
Medidas preventivas foram adotadas pela Prefeitura para garantir a segurança de alunos, servidores e usuários do sistema de saúde
Homem acusado de agredir e manter ex em cárcere é preso em Cabo Frio
Suspeito é investigado por violência doméstica após ataque que deixou a vítima com ferimentos graves no rosto, na Zona Norte do Rio
Empresária de Cabo Frio rompe silêncio e denuncia abusos durante casamento
Relato foi publicado nas redes sociais no Dia Internacional da Mulher e cita violência emocional, sexual, patrimonial e financeira durante o relacionamento
Homem foragido da Justiça é preso em Cabo Frio
Ocorrências foram registradas neste sábado (7)
Homem tem motocicleta roubada durante assalto na Praia do Siqueira, em Cabo Frio
O crime ocorreu durante a madrugada enquanto a vítima caminhava em direção à residência
Homem é morto a tiros na Estrada Velha de Búzios, em Cabo Frio
Motociclista é atingido por disparos na via e outra pessoa também fica ferida durante a ação
