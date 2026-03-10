Além da suspensão das aulas no período da tarde, a Secretaria Municipal de Saúde comunicou o fechamento temporário da unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro Porto do Carro. - Reprodução

Além da suspensão das aulas no período da tarde, a Secretaria Municipal de Saúde comunicou o fechamento temporário da unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro Porto do Carro.Reprodução

Publicado 10/03/2026 16:42

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio informou que, devido às fortes chuvas registradas na cidade, as aulas da rede pública municipal estão suspensas nesta segunda-feira (9) no turno da tarde. A decisão foi tomada pela Secretaria Municipal de Educação com base em dados atualizados da Defesa Civil.

De acordo com a administração municipal, a medida tem caráter preventivo e busca garantir a segurança de alunos, responsáveis e profissionais da rede de ensino diante das condições climáticas.

A Secretaria de Educação informou ainda que segue acompanhando a situação em conjunto com os órgãos competentes e que novas atualizações serão divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura para manter a comunidade escolar informada.

Além da suspensão das aulas no período da tarde, a Secretaria Municipal de Saúde comunicou o fechamento temporário da unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro Porto do Carro. Segundo a pasta, a decisão também foi tomada de forma preventiva por causa do grande volume de chuva registrado na região.

O objetivo, segundo a Secretaria de Saúde, é garantir a segurança tanto dos usuários quanto dos profissionais que atuam na unidade.

A Prefeitura informou que continua monitorando as condições climáticas e que a população será avisada assim que o atendimento na unidade de saúde for retomado.