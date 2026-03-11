Durante o período, foram registrados pontos de alagamento nos bairros Jardim Esperança, São Cristóvão, Parque Burle, Guarani e Peró. - Reprodução

Durante o período, foram registrados pontos de alagamento nos bairros Jardim Esperança, São Cristóvão, Parque Burle, Guarani e Peró. Reprodução

Publicado 11/03/2026 14:27

Cabo Frio - O município de Cabo Frio entrou em estado de atenção na tarde desta segunda-feira (9), após as chuvas registradas ao longo do dia e diante da previsão de continuidade das instabilidades associadas à aproximação de uma frente fria no litoral.



Nas últimas 12 horas, foram registrados 22,6 milímetros de chuva no primeiro distrito. Em Tamoios, o acumulado foi de 3,4 milímetros. Durante o período, foram registrados pontos de alagamento nos bairros Jardim Esperança, São Cristóvão, Parque Burle, Guarani e Peró. Na maioria dos locais, a água baixou após a chuva.



No bairro Jardim Esperança, houve afundamento em um trecho da via em frente à Escola Municipal Vereador Leaquim Schuindt. Um poste com transformador apresenta risco de queda. Equipes das concessionárias de energia elétrica e de abastecimento de água estão no local com a Defesa Civil para a retirada do poste. O secretário de Educação, Alessandro Teixeira, e o subprefeito do Jardim Esperança, Claudio Marzo, acompanham os trabalhos.



De acordo com a Defesa Civil, as instabilidades favorecem o transporte de umidade marítima para a Região dos Lagos. Núcleos de chuva observados em radar apresentam deslocamento de sudoeste para nordeste, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva em Cabo Frio, com acumulados de até 19 milímetros nas próximas 48 horas.



“Como o solo já se encontra encharcado pelas precipitações recentes, ainda há possibilidade de novos alagamentos pontuais. O Gabinete de Crise Climática permanece de prontidão, com monitoramento contínuo”, destacou Marcus Dothavio, coordenador-geral da Defesa Civil de Cabo Frio.



Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou pelo número (22) 2647-0199. O Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo 193.