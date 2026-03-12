Veículo é consumido pelo fogo, e fumaça intensa se espalha pela avenida em registro feito por populares.Reprodução
Imagens registradas por populares mostram o veículo sendo consumido pelas chamas enquanto uma grande quantidade de fumaça se espalhava pela avenida. Ainda não há informações sobre o que teria provocado o incêndio.
Até o momento, também não foram divulgados detalhes sobre possíveis feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para debelar as chamas.
Motoristas que passaram pelo local precisaram reduzir a velocidade e redobrar a atenção por causa da fumaça e da movimentação ao redor do veículo.
As circunstâncias do incêndio ainda devem ser apuradas.
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