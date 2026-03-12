Veículo é consumido pelo fogo, e fumaça intensa se espalha pela avenida em registro feito por populares. - Reprodução

Veículo é consumido pelo fogo, e fumaça intensa se espalha pela avenida em registro feito por populares.Reprodução

Publicado 12/03/2026 12:36

Cabo Frio - Um carro pegou fogo no início da tarde desta quarta-feira (11) na Avenida Independência, em Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio. O incêndio aconteceu nas proximidades da agência dos Correios e chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local.



Imagens registradas por populares mostram o veículo sendo consumido pelas chamas enquanto uma grande quantidade de fumaça se espalhava pela avenida. Ainda não há informações sobre o que teria provocado o incêndio.



Até o momento, também não foram divulgados detalhes sobre possíveis feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para debelar as chamas.



Motoristas que passaram pelo local precisaram reduzir a velocidade e redobrar a atenção por causa da fumaça e da movimentação ao redor do veículo.



As circunstâncias do incêndio ainda devem ser apuradas.

