Condições climáticas após as chuvas favorecem a proliferação de mosquitos em cidades da Região dos Lagos, principalmente em locais com acúmulo de água parada.Reprodução
Região dos Lagos registra aumento de mosquitos após período de chuvas
Condições de calor e umidade aceleram o ciclo do inseto e aumentam risco de dengue, zika e chikungunya
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Carro pega fogo na Avenida Independência, em Cabo Frio
Incêndio em veículo chamou a atenção de moradores e motoristas na tarde desta quarta-feira (11), próximo à agência dos Correios no distrito de Tamoios
Operação investiga esquema de desvio de armas e munições em Cabo Frio
Mandados de busca são cumpridos na cidade e agentes encontram armas de fogo, centenas de munições e equipamentos para armamentos
Idosa de 70 anos é estuprada após sair da UPA em Cabo Frio
Vítima foi arrastada para terreno baldio e teve que passar por cirurgia
Cabo Frio entra em estado de atenção após chuvas
Previsão indica instabilidade até quarta-feira (11)
Câmeras flagram furto de biquínis em loja do Shopping da Praia, em Cabo Frio
Comerciante percebeu falta das peças após saída de duas mulheres que haviam entrado na loja logo após a abertura
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