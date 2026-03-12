Condições climáticas após as chuvas favorecem a proliferação de mosquitos em cidades da Região dos Lagos, principalmente em locais com acúmulo de água parada. - Reprodução

Condições climáticas após as chuvas favorecem a proliferação de mosquitos em cidades da Região dos Lagos, principalmente em locais com acúmulo de água parada.Reprodução

Publicado 12/03/2026 12:43

Cabo Frio - Após as fortes chuvas registradas nos últimos dias, municípios da Região dos Lagos têm observado aumento na presença de mosquitos. O clima quente e úmido típico desta época do ano cria condições ideais para a reprodução dos insetos, especialmente do Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

Cidades como Cabo Frio, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Araruama e Saquarema registram condições climáticas que favorecem a proliferação do mosquito, principalmente em locais onde há acúmulo de água parada.

No bairro Peró, em Cabo Frio, moradores relatam aumento na quantidade de insetos após o período de chuva. Segundo relatos, água acumulada em terrenos baldios, calhas, caixas destampadas, pneus e recipientes domésticos acaba se tornando criadouro para os mosquitos.

Especialistas alertam que, com as temperaturas elevadas registradas em março, o ciclo de desenvolvimento do mosquito pode ser reduzido para cerca de sete dias, o que acelera a reprodução e aumenta o risco de transmissão de arboviroses.

As condições de calor e umidade também favorecem a eclosão de ovos que permaneciam em locais secos, contribuindo para o aumento da atividade dos mosquitos adultos, que passam a picar com maior frequência, principalmente no início da manhã e no fim da tarde.

A Secretaria de Saúde reforça a importância de ações semanais de prevenção para eliminar possíveis criadouros. Entre as orientações estão verificar pratos de plantas, garrafas, baldes, pneus e qualquer recipiente que possa acumular água, além de manter calhas e ralos limpos e utilizar telas e repelentes quando necessário.

