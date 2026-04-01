Segundo moradora, a estrutura principal não foi retirada devido ao peso, mas partes do equipamento foram subtraídas. - Reprodução

Segundo moradora, a estrutura principal não foi retirada devido ao peso, mas partes do equipamento foram subtraídas.Reprodução

Publicado 01/04/2026 12:08

Cabo Frio - Um furto foi registrado na madrugada do último domingo (29), por volta das 2h, na região do Parque Riviera, em Cabo Frio. De acordo com a moradora, foram levados os frisos da base de um relógio marcador de energia instalado na área.



Segundo ela, a estrutura principal não foi retirada devido ao peso, mas partes do equipamento foram subtraídas. A moradora afirma que a ação ocorreu durante a madrugada, período em que, segundo relatos, há aumento na circulação de pessoas em situação de vulnerabilidade na região.



Ela também destacou que episódios de furto têm sido frequentes no bairro, principalmente após o anoitecer. Diante da situação, ele solicita reforço no policiamento por parte das forças de segurança.



Ainda de acordo com o relato, um boletim de ocorrência foi registrado na 126ª DP de Cabo Frio. A orientação é para que outros moradores que tenham sido vítimas de crimes semelhantes também formalizem os registros, como forma de auxiliar na identificação dos responsáveis.



Os moradores e comerciantes da região apontam preocupação com prejuízos materiais e com a sensação de insegurança, o que, segundo eles, impacta diretamente nas atividades diárias.

