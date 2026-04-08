Todos os envolvidos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio e, posteriormente, à Central de Flagrantes. - Reprodução/

Todos os envolvidos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio e, posteriormente, à Central de Flagrantes.Reprodução/

Publicado 08/04/2026 15:12

Cabo Frio - Uma ação do Grupamento de Motopatrulhas do 25º BPM resultou na prisão de dois homens e na apreensão de um adolescente por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (7), em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada por volta das 22h24, na Avenida Henrique Terra, no bairro Portinho.



De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava uma operação previamente determinada quando abordou um veículo de transporte por aplicativo. No interior do carro estavam três passageiros, sendo um deles menor de idade.



Durante a revista no veículo, os policiais encontraram uma bolsa no assoalho traseiro contendo 45 pedras de crack, 33 pinos de cocaína, 32 tabletes de maconha, além de dois aparelhos celulares e R$ 60 em dinheiro.



Ainda segundo a PM, os suspeitos informaram que haviam solicitado o carro na Boca do Mato e que o material entorpecente seria levado para o “Morubá”.



Todos os envolvidos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio e, posteriormente, à Central de Flagrantes. O motorista do veículo foi ouvido como testemunha e liberado.



Os dois suspeitos maiores de idade permaneceram presos, enquanto o adolescente foi apreendido. Todos foram autuados por tráfico de drogas. Segundo a polícia, o menor já possuía uma passagem pelo mesmo crime no Espírito Santo, e um dos adultos também tinha registro anterior por receptação no mesmo estado.