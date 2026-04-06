A vítima foi encaminhada para atendimento, mas não resistiu. - Reprodução

A vítima foi encaminhada para atendimento, mas não resistiu.Reprodução

Publicado 06/04/2026 14:28

Cabo Frio - Uma jovem de 21 anos morreu após um acidente de moto registrado nas proximidades do bairro Jacaré, em Cabo Frio. De acordo com relatos, a vítima teria passado por um quebra-molas sem sinalização na via.

Testemunhas afirmam que o trecho não possui pintura indicativa na pista. Com o impacto, a motocicleta teria sido projetada.

Segundo informações de familiares, a Polícia acionou o Corpo de Bombeiros para prestar socorro. A vítima foi encaminhada para atendimento, mas não resistiu.

Ainda conforme relato da sogra, a jovem utilizava capacete no momento do acidente, mas o equipamento teria se soltado durante o impacto. A motocicleta foi levada até um posto de combustível, de onde posteriormente foi retirada por familiares.

O Portal RC24h entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio para solicitar um posicionamento sobre as condições da via e aguarda retorno.