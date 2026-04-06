A vítima foi encaminhada para atendimento, mas não resistiu.Reprodução
Jovem morre em acidente de moto próximo ao Jacaré, em Cabo Frio
Trecho onde ocorreu o acidente não possui marcações visíveis na pista, segundo relatos
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Confusão na Praia do Forte termina em agressões em Cabo Frio
Tumulto teria começado próximo a comércio ambulante e levantou questionamentos sobre a segurança na região
Homem é detido após lançar pedras contra ônibus na Rodoviária de Cabo Frio
Ocorrência mobilizou equipes da ROMU e foi encaminhada à 126ª DP após intervenção no local
Homem é preso em Unamar após ameaçar a companheira com Machadinha, Cabo Frio
Polícia Militar foi acionada por denúncia, encontrou o suspeito com a arma e realizou a condução às delegacias onde o caso foi registrado
Homem é preso em flagrante por duas tentativas de homicídio em Cabo Frio
Ele foi localizado em hospital de São Pedro da Aldeia após ação integrada da Polícia Civil e autuado em flagrante pelas agressões ocorridas no bairro Vila do Ar
Motociclista fica em estado grave após colisão em Cabo Frio
Trânsito precisou ser desviado durante atendimento da ocorrência
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