Operação mobiliza equipes para limpeza de residência em Cabo Frio. - Reprodução

Operação mobiliza equipes para limpeza de residência em Cabo Frio.Reprodução

Publicado 02/04/2026 10:52

Cabo Frio - Uma ação conjunta realizada nesta quarta-feira (1º) em Cabo Frio resultou na retirada de três caminhões de resíduos de uma residência no bairro Reserva do Peró. A atividade contou com a participação de equipes de diferentes áreas do município e da Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf).



Durante a ação, técnicos e assistentes sociais conversaram com a família sobre as condições do local. Uma nova visita foi agendada para a próxima semana. Profissionais da área de saúde também acompanharam a atividade.



De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, o caso já era de conhecimento do órgão, que havia feito contato anterior com a família. Parte dos materiais de reciclagem foi retirada pela proprietária e levada para um terreno próximo. Na operação, foram removidos três caminhões de resíduos.



A Assistência Social informou que uma equipe está mobilizada para acompanhar a família e oferecer encaminhamentos dentro da rede de proteção social.



“Reforçamos que situações como essa não são apenas questões de ordem ambiental ou sanitária, mas refletem realidades profundas de vulnerabilidade que exigem atuação integrada, sensível e contínua do poder público. Seguiremos acompanhando o caso com responsabilidade, compromisso e, acima de tudo, humanidade”, explicou a secretária de Assistência Social, Camila Saraiva.



Nos próximos dias, assistentes sociais devem acompanhar a situação da família. Uma nova etapa de limpeza está prevista para a próxima semana.



“Estive com integrantes da Saúde Mental para prestar assistência e acolher essa família. É uma situação muito triste, que afeta a saúde de todos, física e mental. Esse foi o primeiro passo. O próximo é ver tudo que eles precisam da nossa Atenção Básica e oferecer o que pudermos: vacinação, exames, encaminhamento para consultas, e tudo mais o que for”, informou a secretária de Saúde, Beatriz Trindade.