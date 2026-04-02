O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar na ocorrência já encontrou o motociclista sem vida. - Reprodução

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar na ocorrência já encontrou o motociclista sem vida.Reprodução

Publicado 02/04/2026 10:02

Cabo Frio - Um motociclista morreu após um grave acidente envolvendo um carro e uma moto no início da tarde desta quarta-feira (1º), na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura do bairro Botafogo, em Tamoios, distrito de Cabo Frio.



De acordo com as informações iniciais, a colisão foi violenta e a vítima, cuja identidade ainda não havia sido divulgada até a última atualização desta reportagem, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.



O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar na ocorrência já encontrou o motociclista sem vida. O corpo permaneceu na rodovia aguardando a chegada da perícia técnica, responsável por realizar os procedimentos necessários para apurar as circunstâncias do acidente.



Após a conclusão da perícia, a vítima será removida para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.



A dinâmica da colisão ainda é desconhecida e será investigada pelas autoridades competentes. Durante o atendimento da ocorrência, a rodovia ficou parcialmente interditada, causando lentidão no trânsito da região.

