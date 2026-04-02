De acordo com a ocorrência, o suspeito já possuía anotações anteriores por furto e tráfico de drogas. - Reprodução

De acordo com a ocorrência, o suspeito já possuía anotações anteriores por furto e tráfico de drogas.Reprodução

Publicado 02/04/2026 09:35

Cabo Frio - A Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Cabo Frio, por meio da Guarda Civil Municipal, prendeu um homem por furto de uma peça de carne, na manhã de terça-feira (31), em um supermercado atacadista na Avenida América Central, no bairro São Cristóvão.

A ocorrência foi registrada após a equipe da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu) ser acionada para verificar a situação no interior do estabelecimento. No local, os agentes confirmaram o furto e conduziram o suspeito à delegacia, onde ele permaneceu detido para apreciação da autoridade policial.

O produto furtado, uma peça de picanha avaliada em R$ 136,92, foi recuperado.

De acordo com a ocorrência, o suspeito já possuía anotações anteriores por furto e tráfico de drogas.

A Guarda Civil Municipal atua com patrulhamento ostensivo em diferentes pontos da cidade, atendendo ocorrências e apoiando as demandas da população.

A população pode colaborar com denúncias pelo telefone 153.