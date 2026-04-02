De acordo com a ocorrência, o suspeito já possuía anotações anteriores por furto e tráfico de drogas.Reprodução
Homem é preso após furtar picanha em supermercado de Cabo Frio
Suspeito foi detido pela Guarda Municipal no bairro São Cristóvão; produto foi recuperado
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Suspeito de furtos é encontrado e levado à delegacia em Cabo Frio
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Foragido por roubo é preso em Cabo Frio após tentar enganar policiais
Suspeito foi localizado no Jardim Esperança e tinha mandado de prisão em aberto
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