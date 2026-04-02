De acordo com a ocorrência, equipes da Polícia Militar receberam informações de que o suspeito estaria em uma casa de passagem na região.Reprodução
De acordo com a ocorrência, equipes da Polícia Militar receberam informações de que o suspeito estaria em uma casa de passagem na região. Durante a verificação, foi constatado que ele teria subtraído frisos da base de um relógio medidor de energia no bairro Parque Riviera.
Diante dos fatos, o homem foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o caso foi apresentado à autoridade policial.
O caso está relacionado a um furto registrado na madrugada do último domingo (29), por volta das 2h, no Parque Riviera. Segundo a moradora relatou ao Portal RC24h, partes do equipamento foram levadas, mas a estrutura principal não foi retirada devido ao peso.
A vítima relatou ainda que furtos têm sido frequentes no bairro, principalmente durante a noite, e pediu reforço no policiamento. Um boletim de ocorrência foi registrado, e a orientação é para que outros moradores formalizem denúncias, contribuindo com as investigações.
Moradores e comerciantes da região também demonstram preocupação com os prejuízos e com a sensação de insegurança no local.
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