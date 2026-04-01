Destino da Região dos Lagos entra no ranking dos mais buscados. - Reprodução

Destino da Região dos Lagos entra no ranking dos mais buscados.Reprodução

Publicado 01/04/2026 14:30

Cabo Frio - Cabo Frio se consolidou como um dos destinos mais procurados do Brasil para a Páscoa de 2026. De acordo com levantamento da plataforma Buser, a cidade aparece na quarta posição do ranking nacional de buscas por passagens para o período entre os dias 3 e 5 de abril.

O estudo indica forte interesse de turistas de diferentes estados, especialmente do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, reforçando o caráter “multiestadual” da Região dos Lagos. Arraial do Cabo também figura entre os dez destinos mais procurados do país.

Segundo Kalil Rodrigues, líder de Planejamento e Precificação da Buser, a região mantém o alto fluxo turístico registrado no Carnaval. “A Região dos Lagos confirma seu poder de atração de turistas, tendo registrado números impressionantes no carnaval, movimento que se repete no feriado de Páscoa. Em Cabo Frio, a Praia do Forte, a Praia das Dunas e a Praia das Conchas encantam e neste período do ano o risco de chuva é menor, estimulando o turismo”, afirmou.

No ranking geral, as três primeiras posições são ocupadas por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, seguidas por Cabo Frio. Já Arraial do Cabo aparece entre os dez destinos mais buscados.

Entre os mineiros, Cabo Frio ocupa a terceira colocação nas buscas, enquanto Arraial do Cabo aparece em sexto lugar. Já entre os paulistas, Cabo Frio também figura no top 10.

Para muitos brasileiros, o feriado da Páscoa começa na quinta-feira (2), com a possibilidade de emendar até o fim de semana, o que contribui para o aumento no número de viagens durante o período.

Ranking nacional dos destinos mais buscados para a Páscoa 2026:

1. São Paulo (SP)

2. Rio de Janeiro (RJ)

3. Belo Horizonte (MG)

4. Cabo Frio (RJ)

5. Ribeirão Preto (SP)

6. Campinas (SP)

7. Guarapari (ES)

8. Vitória (ES)

9. Arraial do Cabo (RJ)

10. Uberlândia (MG)



Ranking dos destinos mais buscados por usuários de Minas Gerais:

1. Rio de Janeiro (RJ)

2. São Paulo (SP)

3. Cabo Frio (RJ)

4. Belo Horizonte (MG)

5. Guarapari (ES)

6. Arraial do Cabo (RJ)

7. Vila Velha (ES)

8. Montes Claros (MG)

9. Uberlândia (MG)

10. Ipatinga (MG)



Ranking dos destinos mais buscados por usuários do estado de São Paulo:

1. Rio de Janeiro – RJ

2. São Paulo – SP

3. Belo Horizonte – MG

4. Ribeirão Preto – SP

5. Campinas – SP

6. Juiz de Fora – MG

7. Franca – SP

8. Cabo Frio – RJ

9. Campo Grande – MS

10. São José do Rio Preto – SP