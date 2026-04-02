Fiscalização de GLP em Cabo Frio identificou diversas irregularidades, entre elas botijão preso a corrente e um caso de vazamento de gás detectado após teste.Reprodução
Ação em Cabo Frio identifica irregularidades antes da Semana Santa
Operação na Praia do Forte verifica licenças, condições de segurança e orienta ambulantes durante preparação para o feriado
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Morador relata buracos na Rua Clara Nunes, na Vila do Ar, em Cabo Frio
Situação da via preocupa residentes, que relatam falta de manutenção e risco para motoristas e pedestres
Motociclista morre em acidente na RJ-106, em Tamoios, distrito de Cabo Frio
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar na ocorrência já encontrou o motociclista sem vida
Homem é preso após furtar picanha em supermercado de Cabo Frio
Suspeito foi detido pela Guarda Municipal no bairro São Cristóvão; produto foi recuperado
Suspeito de furtos é encontrado e levado à delegacia em Cabo Frio
Homem foi localizado no São Cristóvão após denúncia e ligado a crime no Parque Riviera
Cabo Frio é top 4 entre destinos mais procurados do país para a Páscoa
Levantamento aponta cidade no ranking nacional; Arraial do Cabo também aparece entre os mais buscados
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