Fiscalização de GLP em Cabo Frio identificou diversas irregularidades, entre elas botijão preso a corrente e um caso de vazamento de gás detectado após teste. - Reprodução

Fiscalização de GLP em Cabo Frio identificou diversas irregularidades, entre elas botijão preso a corrente e um caso de vazamento de gás detectado após teste.Reprodução

Publicado 02/04/2026 10:22

Cabo Frio - A administração municipal de Cabo Frio realizou, nesta quarta-feira (1º), uma operação de fiscalização em carrinhos que utilizam GLP (gás liquefeito de petróleo) na Praia do Forte. A ação foi conduzida por agentes da Coordenadoria de Defesa Civil e da Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização, com foco na preparação para a Semana Santa.

Durante a operação, foram verificados itens como regularidade de licenças, possíveis vazamentos de gás, presença de extintores de incêndio e condições gerais dos carrinhos, conforme normas de segurança.

Foram identificadas irregularidades, entre elas botijão preso a corrente e um caso de vazamento de gás detectado após teste. Também houve ambulante sem licença no momento da fiscalização, sendo orientado a providenciar o documento.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Marcus Dothavio, a ação tem caráter preventivo. “Nosso objetivo é antecipar riscos e evitar qualquer tipo de incidente. Estamos atuando de forma técnica, verificando item por item para dar mais segurança a quem trabalha e a quem frequenta a praia”, afirmou.

O secretário-adjunto de Licenciamento e Fiscalização, Vitor Sá, disse que o trabalho também tem caráter de orientação. “Cabo Frio se prepara para receber muitos visitantes durante o feriado, e essa fiscalização vem para organizar a atividade. Não é uma ação punitiva, mas educativa, voltada a orientar os trabalhadores e evitar situações de risco”, declarou. A fiscalização seguirá durante o feriado em outras praias do município.