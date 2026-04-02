Segundo a denunciante, até o momento nenhuma medida foi adotada para solucionar o problema. - Reprodução

Segundo a denunciante, até o momento nenhuma medida foi adotada para solucionar o problema.Reprodução

Publicado 02/04/2026 10:06

Cabo Frio - Uma denúncia registrada nesta quarta-feira (1º) aponta a presença de diversos buracos na Rua Clara Nunes, localizada no bairro Vila do Ar, em Cabo Frio.



De acordo com o relato, os paralelepípedos da via estariam cedendo, o que tem contribuído para a abertura e ampliação dos buracos ao longo da rua. Ainda segundo a denunciante, até o momento nenhuma medida foi adotada para solucionar o problema.



O Portal RC24h entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio para obter um posicionamento sobre o caso. A Prefeitura informou que enviará uma equipe técnica da Secretaria Municipal de Serviços Públicos até a Rua Clara Nunes, no bairro Vila do Ar, com o objetivo de avaliar as condições da via.



Após a vistoria, a demanda será incluída no cronograma de trabalho da pasta, conforme critérios técnicos e prioridades estabelecidas. A administração municipal reforça seu compromisso com a manutenção da infraestrutura urbana e com o atendimento às demandas da população.