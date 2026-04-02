A Prolagos informou que a equipe da concessionária está no local na tarde desta quarta para realizar o reparo. - Reprodução

A Prolagos informou que a equipe da concessionária está no local na tarde desta quarta para realizar o reparo.Reprodução

Publicado 02/04/2026 10:28

Cabo Frio - Uma moradora denunciou, nesta quarta-feira (1º), um vazamento de água causado por um cano quebrado na Avenida Central, localizada no bairro Monte Alegre II, em Cabo Frio.



De acordo com o relato, o problema persiste há cerca de um mês sem solução. A situação, além do desperdício de água, tem causado transtornos aos moradores da região, que estariam enfrentando falta de abastecimento devido ao vazamento.



Ainda segundo a denunciante, até o momento nenhuma medida foi adotada para resolver o problema.



O Portal RC24h entrou em contato com a Prolagos para obter informações sobre o caso. A Prolagos informou que a equipe da concessionária está no local na tarde desta quarta para realizar o reparo.