A Prolagos informou que a equipe da concessionária está no local na tarde desta quarta para realizar o reparo.Reprodução
De acordo com o relato, o problema persiste há cerca de um mês sem solução. A situação, além do desperdício de água, tem causado transtornos aos moradores da região, que estariam enfrentando falta de abastecimento devido ao vazamento.
Ainda segundo a denunciante, até o momento nenhuma medida foi adotada para resolver o problema.
O Portal RC24h entrou em contato com a Prolagos para obter informações sobre o caso. A Prolagos informou que a equipe da concessionária está no local na tarde desta quarta para realizar o reparo.
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