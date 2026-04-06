Suspeito é detido após ameaçar vítima com arma branca.Reprodução
Segundo a Polícia Militar, agentes do 25º BPM foram acionados por volta das 22h para verificar denúncia de ameaça contra uma mulher na Rua Ipê Amarelo.
No local, com autorização da vítima, os policiais entraram na residência e encontraram o suspeito na área externa do imóvel, em posse de uma machadinha e realizando ameaças.
O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) e, em seguida, à 126ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso. A machadinha foi apreendida.
O caso foi registrado na Polícia Civil como violência psicológica contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar. A vítima não sofreu ferimentos.
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