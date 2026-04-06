As equipes receberam informações sobre as vítimas e uma imagem do suspeito. - Reprodução

As equipes receberam informações sobre as vítimas e uma imagem do suspeito.Reprodução

Publicado 06/04/2026 12:20

Cabo Frio - A Polícia Civil, por meio da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, prendeu em flagrante um homem suspeito de cometer duas tentativas de homicídio com uso de faca, após investigação realizada na madrugada de sábado (4).

O caso foi comunicado ao plantão da unidade por volta de 1h, após a Polícia Militar informar sobre a ocorrência registrada na esquina da Travessa Clara Nunes com a Rua Clara Nunes, no bairro Vila do Ar, em Cabo Frio. As equipes receberam informações sobre as vítimas e uma imagem do suspeito.

O Grupo Especial de Local de Crime (GELC), composto por policiais civis, iniciou os procedimentos de investigação, enquanto o setor de inteligência identificou o indivíduo como Douglas de Sousa Machado.

Durante as diligências, os policiais receberam informação de que ele estaria em atendimento médico. As buscas foram realizadas em unidades de saúde de Cabo Frio e o homem foi localizado em um hospital de São Pedro da Aldeia, onde foi preso em flagrante.

Segundo as investigações, a ocorrência teve início durante uma discussão envolvendo uma bola de futebol. O indivíduo teria atingido uma das vítimas, identificada como Michael, com golpes de faca. Em seguida, um segundo homem, identificado como Henderson, também foi atingido ao tentar intervir.

Douglas foi autuado em flagrante por duas tentativas de homicídio e permaneceu sob custódia hospitalar, à disposição da Justiça.