Equipes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) foram acionadas e se deslocaram para a ocorrência. - Reprodução

Equipes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) foram acionadas e se deslocaram para a ocorrência.Reprodução

Publicado 06/04/2026 13:04

Cabo Frio - Um homem foi detido na manhã deste domingo (5) na Rodoviária Alexis Novelino, em Cabo Frio. Segundo a Guarda Civil Municipal, por volta das 8h30, o homem arremessava pedras contra ônibus e tentou atingir estruturas das cabines no local.



Equipes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) foram acionadas e se deslocaram para a ocorrência. O homem foi abordado, identificado e conduzido, com apoio de viatura de plantão, à 126ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.



A ocorrência contou com acionamento da Supervisão Geral e apoio do responsável pela rodoviária. A Guarda Civil Municipal informou que mantém atuação voltada à segurança da população.

