Equipes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) foram acionadas e se deslocaram para a ocorrência.Reprodução
Equipes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) foram acionadas e se deslocaram para a ocorrência. O homem foi abordado, identificado e conduzido, com apoio de viatura de plantão, à 126ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.
A ocorrência contou com acionamento da Supervisão Geral e apoio do responsável pela rodoviária. A Guarda Civil Municipal informou que mantém atuação voltada à segurança da população.
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