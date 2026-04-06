As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas e devem ser apuradas pelas autoridades. - Reprodução

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas e devem ser apuradas pelas autoridades.Reprodução

Publicado 06/04/2026 12:17

Cabo Frio - Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na noite desta sexta-feira (3), na Estrada do Guriri, nas proximidades do Instituto Federal Fluminense (IFF), em Cabo Frio.



Segundo as primeiras informações, a colisão provocou a interdição total da via. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou atendimento no local. De acordo com informações preliminares, o motociclista está em estado grave. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a identidade da vítima.



As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas e devem ser apuradas pelas autoridades. A ocorrência segue em andamento. Registros anteriores apontam para a incidência de acidentes na via.