Durante o episódio, uma mulher grávida foi agredida, o que gerou reação de pessoas que estavam no local. - Reprodução

Durante o episódio, uma mulher grávida foi agredida, o que gerou reação de pessoas que estavam no local.Reprodução

Publicado 06/04/2026 13:14

Cabo Frio - Uma briga registrada na Praça da Cidadania, na Praia do Forte, em Cabo Frio, provocou correria e preocupação na madrugada deste domingo (5).



De acordo com relatos, a confusão começou nas proximidades de um food truck e se espalhou, envolvendo várias pessoas. Durante o episódio, uma mulher grávida foi agredida, o que gerou reação de pessoas que estavam no local.



Testemunhas afirmam que os envolvidos já teriam participado de outra ocorrência recente na região, o que levanta questionamentos sobre a segurança no local.



Frequentadores também apontam que episódios semelhantes têm ocorrido com frequência, afetando a rotina em um dos pontos mais visitados da cidade.



O Portal RC24h entrou em contato com a Polícia Militar e eles informaram que não foram acionados. O Portal também entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio para obter mais informações e aguarda o retorno.