Durante o episódio, uma mulher grávida foi agredida, o que gerou reação de pessoas que estavam no local.Reprodução
De acordo com relatos, a confusão começou nas proximidades de um food truck e se espalhou, envolvendo várias pessoas. Durante o episódio, uma mulher grávida foi agredida, o que gerou reação de pessoas que estavam no local.
Testemunhas afirmam que os envolvidos já teriam participado de outra ocorrência recente na região, o que levanta questionamentos sobre a segurança no local.
Frequentadores também apontam que episódios semelhantes têm ocorrido com frequência, afetando a rotina em um dos pontos mais visitados da cidade.
O Portal RC24h entrou em contato com a Polícia Militar e eles informaram que não foram acionados. O Portal também entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio para obter mais informações e aguarda o retorno.
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