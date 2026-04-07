Um dos jovens foi atingido na perna, enquanto o outro sofreu um disparo na região do tórax. - Reprodução/ RC24H

Um dos jovens foi atingido na perna, enquanto o outro sofreu um disparo na região do tórax.Reprodução/ RC24H

Publicado 07/04/2026 13:37

Cabo Frio - Dois adolescentes foram baleados durante um ataque a tiros na noite desta segunda-feira (6), no bairro Itajuru, em Cabo Frio. O caso aconteceu por volta das 22h, na Rua Copacabana, e causou pânico entre moradores da localidade.



Um dos jovens foi atingido na perna, enquanto o outro sofreu um disparo na região do tórax. Após o ataque, um dos adolescentes foi socorrido por moradores e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O outro recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao Hospital Central de Emergência (HCE), onde permanece em estado grave. Já o jovem atendido na UPA apresenta quadro de saúde estável.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram o desespero e a revolta de moradores logo após o crime. Em um dos registros, uma mulher aparece gritando “balearam meu filho”, enquanto um homem afirma: “covardia, só morador”.



A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio. Ainda não há informações confirmadas sobre as circunstâncias do ataque nem sobre a autoria dos disparos.



O caso segue sob investigação.