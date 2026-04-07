Um dos jovens foi atingido na perna, enquanto o outro sofreu um disparo na região do tórax.Reprodução/ RC24H
Um dos jovens foi atingido na perna, enquanto o outro sofreu um disparo na região do tórax. Após o ataque, um dos adolescentes foi socorrido por moradores e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O outro recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao Hospital Central de Emergência (HCE), onde permanece em estado grave. Já o jovem atendido na UPA apresenta quadro de saúde estável.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o desespero e a revolta de moradores logo após o crime. Em um dos registros, uma mulher aparece gritando “balearam meu filho”, enquanto um homem afirma: “covardia, só morador”.
A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio. Ainda não há informações confirmadas sobre as circunstâncias do ataque nem sobre a autoria dos disparos.
O caso segue sob investigação.
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